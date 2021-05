Na Letné si musí připravit miliony. Podívejte se, kolik stojí vytipované posily Sparty

Letošní sezona sice ještě neskončila, v zákulisí už se ale rozjely přestupové hry. Do těch se naplno vložila i Sparta, která by měla být na trhu velmi aktivní. Na které hráče má spadeno? A kolik vytipované posily pražského klubu (podle portálu TransferMarkt) stojí? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Aleš Matějů (Brescia) - 1,2 mil. eur Jedním z postů, který Sparta nutně potřebuje posílit, je místo levého obránce. Matěj Hanousek totiž patří k nejslabším článkům rudé družiny, budoucnost Dávida Hancka je nejistá a nikoho dalšího už Pražané v zásobě nemají. I proto se v zákulisí už dříve spekulovalo o možném příchodu Aleše Matějů, jehož trenér Vrba vedl v Plzni. Čtyřiadvacetiletý reprezentant, který by mohl jet i na EURO, v současné době patří italské Brescii, v jejíž sestavě nastupuje pravidelně. Na druhou stranu, na návrat do Serie A Brescia může zapomenout, a tak by Matějů mohl případné sparťanské volání vyslyšet. Foto: Profimedia.cz

Patrik Hrošovský (Genk) - 4,95 mil. eur Další hráč, jehož kouč Vrba velmi dobře zná. Pro Patrika Hrošovského měl slabost, v Plzni to byl právě on, kdo nahradil Pavla Horvátha a postupně se stal klíčovým mužem západočeské družiny. Slovenský špílmachr se blýskl gólem v Lize mistrů do sítě Realu Madrid a od léta roku 2019 je v Genku. Na začátku sezony jeho pozice nebyla vůbec dobrá a spekulovalo se o hráčově možném odchodu, teď má ale devětadvacetiletý Hrošovský místo v základní sestavě a cena za jeho přestup by byla velmi vysoká. Tím spíš, když za něj Genk vysázel 130 milionů korun. Je otázkou, kolik by Sparta nakonec byla ochotná zaplatit. Foto: Profimedia.cz

Michael Krmenčík (PAOK Soluň) - 4 mil. eur Také Michaela Krmenčíka trenér Vrba vedl v Plzni, kde z osmadvacetiletého forvarda udělal hlavní útočnou zbraň týmu. Loni v zimě Krmenčík odešel za šest milionů eur do Brugg, jenže tam se nechytil, a tak od zimy hostuje v Soluni. V Řecku začal velmi dobře, v posledních zápasech ale moc nehraje a navíc přestal střílet góly. V Soluni tak nejspíš pokračovat nebude, zájem o něj ale pravděpodobně nebude ani v Bruggách. Proto by se mohl vrátit domů, ne však do Plzně, ale do Sparty, která o reprezentačního útočníka velmi stojí. Foto: Profimedia.cz

Ivan Schranz (Jablonec) – 650 tis. eur Další útočnou variantou, a výrazně levnější, je pro Spartu Ivan Schranz. Sedmadvacetiletý slovenský útočník už na Letné dříve působil, tehdy se však neprosadil, teď by ale mohl dostat druhou šanci. Už loni se mu dařilo v Českých Budějovicích a letos září v Jablonci, v jehož barvách nasázel už třináct branek a společně s Janem Kuchtou se dělí o korunu pro krále ligových střelců. Není divu, že si opět řekl o sparťanskou pozornost. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia