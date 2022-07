Na Letné se hledá nová jednička. 4 gólmani, kteří mohou hájit branku Sparty

Bude sparťanskou jedničkou? Možná ano. Sedmadvacetiletý slovenský gólman se dostal do brány rudého týmu v závěru podzimu a nevedl si vůbec zle. V lize nakonec odchytal deset duelů, v nichž vychytal čtyři čistá konta. Šanci na to, že zahájí sezonu právě on, rozhodně má, o místo se ale hlásí i další.

Kandidátem na post brankářské jedničky Sparty je taky Vojtěch Vorel. Ten byl ve Spartě od svých čtyř let, do prvního týmu se ale dosud nedostal. Šestadvacetiletý gólman působil na Slovensku a poslední dva roky byl oporou Českých Budějovic, ve kterých sbíral zkušenosti od Jaroslava Drobného. Bude zajímavé sledovat, jakou pozici si ve Spartě vybuduje.

Matěj Kovář

Brankářská situace ve Spartě nemusí být uzavřená. Jak totiž informoval portál ruik.cz, na Letnou by mohl dorazit ještě Matěj Kovář. Dvaadvacetiletý brankář, který je oporou českých lvíčat, patří Manchesteru United. Na Old Trafford působí už pět let a s rodákem z Uherského Hradiště jsou v Manchesteru spokojeni, do prvního týmu se ale zatím nedostal. 190 centimetr vysoký Kovář byl na hostování ve Swindonu nebo Burtonu, zamíří teď na Letnou?

