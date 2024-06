Na Letné pro ně není místo. 5 mladých hráčů, které Sparta pouští na hostování

Jména pěti fotbalistů Sparty, kteří míří na hostování do jiných klubů, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 3 / 6

Matěj Polidar – 24 let

Do Sparty přicházel v roce 2020 coby zajímavý talent z Příbrami. V premiérovém ročníku nastoupil do 14 zápasů a dal tři branky, zkoušel to na několika postech, pevný flek v sestavě ale nezískal. Poslední dva roky byl čtyřiadvacetiletý Matěj Polidar v Jablonci, na severu Čech bude i pokračovat.

Foto: Profimedia.cz