Na koho to (s)padne? 12 trenérů, kteří jsou spojováni s postem hlavního kouče Newcastlu United

Z Newcastlu United je velkoklub. Zatím sice jen na papíře, díky novému vlastníkovi, ale ten hodlá Straky dostat mezi elitu nákupem největších současných hvězd, které by měl vést zkušený a uznávaný trenér. Kdo nahradí současného kouče Steva Bruce je zatím nejasné, s funkcí hlavního lodivoda je ale intenzívně spojováno tucet jmen, která najdete v následujících kapitolách.

Graeme Jones (Anglie) Jednapadesátiletý Angličan Graeme Jones už momentálně v Newcastlu United pracuje. V roce 2020 opustil po nepovedeném ročním angažmá Luton Town, začal dělat asistenta v Bournemouthu a od ledna zastává tutéž funkci v Newcastlu. Kromě toho je asistentem trenéra u anglické reprezentace. Podle posledních informací se stane dočasným koučem poté, co Bruce opustí (zřejmě velmi brzy) St. James' Park. Může to být velká šance, jak se dostat na pozici hlavního trenéra. Pokud se mu bude dařit, není vyloučeno, že by mohl vést Straky i delší dobu. Foto: Profimedia.cz

Brendan Rodgers (Severní Irsko) V 48 letech je Brendan Rodgers zkušeným trenérským harcovníkem, který prošel několika mimořádně kvalitními kluby. Zkušenosti získával jako asistent v Chelsea a jeho první štací, kde byl hlavním koučem, se stal Watford. Velkou pozornost si vysloužil jako lodivod Swansea, odkud v roce 2012 zamířil do Liverpoolu. Následně strávil tři roky v Celtiku Glasgow a nyní je už třetím rokem na lavičce Leicesteru. Rodgers má pověst nesmírně pracovitého muže. Foto: Profimedia.cz

Lucien Favre (Švýcarsko) Třiašedesátiletý Lucien Favre patří mezi nejnověji spekulovaná jména v souvislosti v možným převzetím Newcastlu United. Naposled vedl Dortmund, kde však skončil loni v prosinci a od té doby je bez angažmá. V minulosti na sebe výrazně upozornil v Curychu a posléze v německém Mönchengladbachu, kde naordinoval mužstvu ofenzivní herní styl a dával hodně šancí mladým, talentovaným fotbalistům. Působil také ve francouzské Ligue 1, kde dovedl Nice ke třetímu místu. Foto: Profimedia.cz

Graham Potter (Anglie) Šestačtyřicetiletý Graham Potter je od roku 2019 trenérem Brightonu a v jihoanglickém klubu odvádí fantastickou práci. Přestože pracuje s nevelkým rozpočtem, jeho celek figuruje po sedmi odehraných kolech na šestém místě tabulky Premier League jen s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Chelsea. Potter má pověst progresivního a nekonvenčního kouče. Foto: Profimedia.cz

Chris Wilder (Anglie) Kdybyste se vrátili v čase a sledovali první tři čtvrtiny debutové sezony Sheffieldu United v anglické Premier League (2019/20), možná byste si řekli, že Chris Wilder je yorkshirský Pep Guardiola. Nakonec ale mužstvo pod jeho vedením ztratilo dech a minulá sezona se mu nepovedla, takže následoval sestup do Championship. Wilder však ukázal, že má slušný trenérský potenciál a podle ostrovního tisku jsou si toho v Newcastlu United vědomi, protože jeho jméno figuruje mezi možnými adepty na post nového kouče. Foto: Profimedia.cz

Rafael Benítez (Španělsko) Momentálně to moc nedává smysl – trenérská legenda Liverpoolu vede městského rivala Everton. A poměrně se mu daří, protože méně slavný liverpoolský klub je na pátém místě tabulky Premier League jen s dvoubodovou ztrátou na první místo. V Newcastle United už jednašedesátiletý Španěl Rafael Benítez jednou trénoval – u lavičky týmu strávil tři sezony mezi lety 2016 a 2019, takže by nešel do neznámého prostředí. Fanoušci by s jeho návratem byli zřejmě spokojeni. Foto: Profimedia.cz

Eddie Howe (Anglie) Jedním z trenérů, který je v tuto chvíli bez angažmá, má zkušenosti z Premier League a čeká na „návrat do hry“, je Angličan Eddie Howe. Třiačtyřicetiletý kouč má za sebou dvanáct odtrénovaných let v Bournemouthu a Burnley. Jak už to tak v méně bohatých klubech chodí, sázel hodně na mladé hráče. O jeho kvalitách svědčí fakt, že během tří sezon dokázal přivést Bournemouth ze třetí ligy mezi elitu, aniž by kupoval předražené hvězdy. Howe sice postrádá zkušenosti s řízením mužstva ve velkoklubu, jakým se má stát Newcastle, ale zato moc dobře ví, jak to v anglickém fotbale chodí a má obrovský čich na talentované hráče. Foto: Profimedia.cz

Frank Lampard (Anglie) Legenda Chelsea, kterou také půldruhého roku vedl z pozice trenéra, by mohla být pro Newcastle dobrou volbou. Třiačtyřicetiletý Frank Lampard je momentálně bez angažmá a má určitě chuť dokázat, že jeho lednový vyhazov ze Stamford Bridge nebyl zcela oprávněný. Podle některých anglických médií je jedním z možných aspirantů na šéfa lavičky v St. James‘ Parku. Foto: Profimedia.cz

Steven Gerrard (Anglie) Steven Gerrard je v současnosti nejnenáviděnějším trenérem mezi tuzemskými fanoušky. Kouč Glasgow Rangers si je postavil proti sobě přitroublými výroky o rasismu na adresu českých hráčů a diváků. Bývalý skvělý fotbalista a legenda Liverpoolu vede skotský klub od roku 2018 a letos s ním vyhrál mistrovský titul v tamní lize. Není však tajemstvím, že by se rád vrátil do Anglie a vedl tam „svůj“ Liverpool. Odrazovým můstkem ke splnění tohoto snu by mohlo být angažmá v St. James‘ Parku. Foto: Profimedia.cz

Mauricio Pochettino (Argentina) Argentinec Mauricio Pochettino je od letošního ledna trenérem Paris Saint-Germain, kde nahradil Thomase Tuchela. V létě prodloužil ve francouzském velkoklubu kontrakt do roku 2023, ale není vyloučeno, že by z něj mohl být vyplacen Newcastlem United, jelikož anglický klub se o jeho služby velmi zajímá. Pokud by se na ostrovy vrátil, nešel by do neznámého prostředí, neboť v letech 2014 až 2019 vedl Tottenham Hotspur. Foto: Profimedia.cz

Paulo Fonseca (Portugalsko) Uplynulé dvě sezony vedl portugalský kouč Paulo Fonseca AS Řím a v létě o jeho podpis hodně stál Tottenham Hotspur. Jednání byla už téměř dotažena do konce, ale kvůli daňovým otázkám nakonec z dohody sešlo a osmačtyřicetiletý trenér je nyní volný. Fonseca rád ordinuje týmům, které vede, rychlý a ofenzivní fotbal, což ale bývá vykoupeno také vysokým počtem inkasovaných branek. Foto: Profimedia.cz