Na hraně NHL. 4 čeští obránci, které letos čeká tvrdý boj o místo mezi elitou

Rangers mají hodně silný kádr. Libor Hájek, kterého draftovala Tampa Bay, se do něj poprvé dostal už v sezoně 2018/19, od té doby se pohybuje na hraně prvního týmu a farmářského Hartfordu. V uplynulém ročníku pětadvacetiletý odchovanec Komety odehrál v NHL 16 zápasů, ve kterých dal jeden gól. V AHL přidal 24 startů.

Tento ročník by mohl být jeho. V tom minulém šestka draftu 2022 a opora české stříbrné juniorské reprezentace odehrála v NHL čtyři zápasy, zbytek sezony pak devatenáctiletý bek působil na farmě. V Clevelandu David Jiříček zářil, dal šest branek, přidal 32 asistencí a ukázal, že si místo v prvním kádru Blue Jackets zaslouží. Dostane ho?

Stanislav Svozil – Columbus Blue Jackets

Jiříčkův parťák z Columbusu. Blue Jackets jej draftovali v roce 2021 a v minulém ročníku mu dali poprvé šanci nahlédnout do NHL. Kapitán českých stříbrných juniorů naskočil v závěru sezony do dvou zápasů a zaznamenal i jednu asistenci. Do jednoho duelu dvacetiletý bek naskočil taky v AHL, jinak ale celý ročník působil ve WHL, kde hrál za tým Regina Pats. Kolik prostoru dostane v NHL letos?

