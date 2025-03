Na cestě vzhůru. 6 fotbalistů z české ligy, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vyskočila nejvíc nahoru

Nic na světě není stálé a platí to také o tržních cenách fotbalistů. Zatímco hodnota jedněch se propadá, jiní stoupají vzhůru.



Křídelník Sparty Veljko Birmančevič ztratil podle renomovaného portálu TransferMarkt na tržní hodnotě půldruhého milionu eur. Jen o trochu méně se propadla hodnota záložníka Petra Ševčíka z Jablonce. Na druhé straně jsou borci, jejich cena utěšeně roste. Šestici fotbalistů z Chance ligy, jejichž hodnota narostla od 1. července 2024 o nejvyšší částku, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 5. – 6. Divine Teah – Slavia Praha (+75 milionů korun) Bude to trefa do černého? To se teprve ukáže, ale ve Slavii si od nákupu liberijského záložníka Divine Teaha hodně slibují. Teprve osmnáctiletý mladík už má na triku 14 startů v seniorské reprezentaci své země, ve kterých zaznamenal dvě branky. Poprvé se v ní objevil už v 15 letech a v necelých 16 letech se stal historicky nejmladším střelcem gólu v národním celku. 4 fotbalisté, které během ledna koupila Slavia. Účet? 170 milionů korun Pražský klub si jej pojistil už v průběhu podzimu a na začátku ledna se stal oficiálně hráčem sešívaných. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2029. Do švédského Hammarby za něj putovalo téměř 90 milionů korun (3,5 milionu eur). O talentovaného středopolaře se silnou levačkou a skvělou technikou prý stál Liverpool, ale také italské kluby Juventus a AC Milán, německý Bayern Mnichov a Leverkusen či portugalský Sporting Lisabon. Manažeři Slavie odvedli kvalitní práci a v Praze nyní věří, že se investice vyplatí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 5. – 6. Martin Vitík – Sparta Praha (+75 milionů korun) Martin Vitík debutoval ve Spartě v podzimní části sezony 2020/21 ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, zabydlel se v základní sestavě letenského týmu. Aktuálně dvaadvacetiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. Martin Vitík a spol. 5 nejdražších českých fotbalistů v sestavě Sparty Po příchodu trenéra Priskeho nejprve moc šancí nedostával, ale postupně přesvědčil o svých kvalitách. V mistrovském ročníku 2022/23 si připsal na konto 22 startů a jednu asistenci, v tom minulém měl po 27 odehraných zápasech na kontě čtyři góly a ve stejném stylu vkročil i do současné sezony. Sparta by na něm brzy mohla slušně vydělat. Momentálně má podle portálu TransferMarkt hodnotu okolo 375 milionů korun. V reprezentaci dospělých zatím odehrál pět zápasů, v kategorii do 21 let jich má na kontě osmnáct a dal v nich dva góly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 2. – 4. Lukáš Provod – Slavia Praha (+100 milionů korun) Ještě v létě roku 2019, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 200 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál, a v lednu roku 2020 ho pustili do Edenu. Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si o místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem sedmi milionů eur. Nepostradatelní. 9 hráčů, kteří pod trenérem Trpišovským odehráli ve Slavii nejvíc zápasů V létě 2021, po zisku zatím posledního titulu, si ho v Edenu smluvně pojistili do konce sezony 2025/26 a loni v srpnu kontrakt prodloužili až do roku 2029. Skoro rok byl na marodce kvůli přetrženému křížovému vazu. Na hřiště se vrátil po dlouhé pauze na konci března 2022. V ročníku 2022/23 odehrál 22 utkání a dal dva góly, v tom minulém měl po 30 zápasech na kontě tři branky a sedm asistencí a v současné sezoně zaznamenal tři góly a devět nahrávek ve 23 ligových střetnutích. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 2. – 4. Pavel Šulc – Viktoria Plzeň (+100 milionů korun) Pavel Šulc se stal kometou minulého ročníku nejvyšší české soutěže. Momentálně čtyřiadvacetiletý borec v předchozích letech putoval z hostování na hostování – zahrál si v Jihlavě, v Opavě, v Českých Budějovicích a v sezoně 2022/23 na sebe výrazně upozornil v Jablonci. Komplikace pro Plzeň. 3 klíčoví hráči Viktorky, kteří v létě mohou odejít Trenér Koubek dal talentovanému mladíkovi po návratu ze severu Čech důvěru v prvním týmu Viktorie, a on se mu odvděčil 18 góly a šesti asistencemi v 31 zápasech sezony 2023/24. Osmkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Jeho výkony nenechaly chladným ani stavitele národního týmu Ivana Haška, který jej nominoval do týmu, který odcestoval na mistrovství Evropy do Německa. V Plzni má podepsanou smlouvu do roku 2026 a na západě Čech si mohou spokojeně mnout ruce, protože dokonale navazuje na výkony z předchozího ročníku. Během 24 kol nastřílel devět branek, k nim přidal šest nahrávek a šestkrát se stal nejlepším hráčem střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 2. – 4. Christos Zafeiris – Slavia Praha (+100 milionů korun) O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, aktuálně dvaadvacetiletý mladík však na konci předloňského ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili přes 60 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě přes šest desítek zápasů v české lize a ve statistikách osm gólů a šest asistencí. Osmkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu přibližně na 275 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 1. El Hadji Malick Diouf – Slavia Praha (+350 milionů korun) Na konci prosince oslavil El Hadji Malick Diouf teprve 20. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila loni v lednu přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Je evidentní, že to byla dobrá volba. Kouč Trpišovský stále tasí nové trumfy. 4 teenageři, kteří v aktuální sezoně oblékli dres Slavie Ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřich Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu odvděčuje skvělými výkony. Jeho tržní cena letí raketově nahoru a momentálně dosahuje asi 400 milionů korun. Se sedmi vstřelenými góly a deseti body je v této sezoně nejlepším kanonýrem a nejproduktivnějším zadákem v tuzemské lize. Foto: Profimedia.cz