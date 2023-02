Na cestě vzhůru. 5 fotbalistů z české ligy, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vyskočila nejvíc nahoru

Záložník Slavie Tomáš Holeš ztratil podle renomovaného portálu TransferMarkt na tržní hodnotě celé dva miliony eur. Jen o trochu méně se propadla hodnota útočníka Jana Kuchty. Na druhé straně jsou borci, jejich cena utěšeně roste. Pětici borců z Fortuna ligy, jejichž hodnota v posledním půlroce narostla o nejvyšší částku, najdete v následujících kapitolách.

4. – 5. Igoh Ogbu - Slavia Praha (+1,2 milionu eur) Třiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve před pár týdny, a pražský klub si ho nevyhlédl v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval za dva a půl milionu eur. Podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Adam Vlkanova – Viktoria Plzeň (+1,2 milionu eur) Královéhradecký rodák Adam Vlkanova poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15, kdy odehrál pouhých 11 minut. Pak si musel počkat na další šanci do ročníku 2016/17, v němž si zahrál v 16 zápasech a vstřelil debutový gól. Jenže následně se Votroci poroučeli o soutěž níž, kde působili, než si v létě 2020 vybojovali postup zpět mezi elitu. A pomohl k němu též Vlkanova. Reprezentace bez legionářů. Takto by vypadal národní tým složený z hráčů z Fortuna ligy Do prvoligové sezony vlétl jako uragán. Na jejím konci měl po odehrání 32 utkání ve statistikách osm gólů a stejný počet nahrávek, což z něho dělalo jednoho z předních střelců i nahrávačů v soutěži. Dvanáctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Skvělé výkony ho vystřelily až do národního týmu a vysloužily mu přestup do Plzně, kde cena osmadvacetiletého borce dál utěšeně roste. Za poslední půlrok poskočila nahoru o více než milion eur. Foto: Profimedia.cz

3. Tomáš Chorý – Viktoria Plzeň (+1,35 milionu eur) Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. Fotbalisté za velké peníze. 6 nejdražších útočníků z Fortuna ligy podle renomovaného portálu TransferMarkt Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. Podzimní část aktuálního ročníku ho však zastihla ve skvělé formě a v 16 duelech dal devět branek a k nim přidal tři nahrávky. Na jaře už stačil přidat další gól. Během posledního půlroku jeho tržní cena stoupla podle portálu TransferMarkt na dvojnásobek a momentálně se blíží k hranici 50 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

2. Jindřich Staněk – Viktoria Plzeň (+1,5 milionu eur) Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné na hostování do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů už s ním ale přestali v pražském klubu počítat. Vaclík se zranil. Podívejte se, kteří brankáři jej mohou nahradit v reprezentaci V roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou a v minulém ročníku chytal ve famózní formě. Na kontě měl 14 vychytaných nul a úspěšnost zásahů 80,7 %. V aktuální sezoně je na tom v tomto ohledu poněkud hůře (78,3 %), zato ale patří k absolutní elitě podle procenta přesných přihrávek. Ještě v červnu ho portál TransferMarkt oceňoval na tři miliony eur, ale nedávno jeho tržní hodnotu zvýšil o dalšího půldruhého milionu. Foto: Profimedia.cz