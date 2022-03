Muži pod palbou. 11 gólmanů, kteří pochytali v aktuální sezoně anglické Premier League nejvíc střel

Když se hovoří o aktuálně nejlepším brankáři v anglické Premier League, skloňují se jména Alissona z Liverpoolu nebo Edersona z Manchesteru City. Jistěže, jsou to skvělí gólmani, v jistém ohledu to mají ale o hodně jednodušší než mnozí jejich konkurenti mezi tyčemi. Chytají totiž za excelentní obranou, přes kterou moc střel na jejich branky neprojde. Řada jiných mužů mezi tyčemi takové štěstí nemá a mnozí čelí zápas co zápas hotové kanonádě.

Nahlédli jsme do statistik z aktuálního ročníku anglické nejvyšší soutěže a zjistili jsme, že Ederson se letos v brance Manchesteru City musí docela „nudit“. V počtu úspěšných zákroků mu totiž patří až 18. příčka s 45 zásahy. A kdo je tedy v elitní jedenáctce borců, kteří mají na kontě nejvíc pochytaných míčů? To zjistíte i s patřičnými statistickými údaji v následujících kapitolách.