Muži pod palbou. 10 gólmanů, kteří pochytali v aktuální sezoně anglické Premier League nejvíc střel

Část 1 / 11



Když se hovoří o aktuálně nejlepším brankáři v anglické Premier League, skloňují se jména Guglielma Vicaria z Tottenhamu nebo Alphonse Areoly z West Hamu. Jistěže, jsou to skvělí gólmani, v jistém ohledu to mají ale o trochu jednodušší než mnozí jejich konkurenti mezi tyčemi. Chytají totiž za kvalitními obranami, přes kterou moc střel na jejich branky neprojde. Řada jiných mužů mezi tyčemi takové štěstí nemá a mnozí čelí zápas co zápas hotové kanonádě. Nahlédli jsme do statistik z aktuálního ročníku anglické nejvyšší soutěže a vytáhli deset borců, kteří mají na kontě nejvíc pochytaných míčů. I s patřičnými statistickými údaji je najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Emiliano Martínez (Argentina) Věk: 31 let

Klub: Aston Villa

Počet odchytaných zápasů: 21

Počet odchytaných minut: 1890

Počet úspěšných zákroků: 61

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 2,9 Argentinský brankář Emiliano Martinez se stal v roce 2010, když mu bylo pouhých 17 let, hráčem Arsenalu. O dva roky později si odbyl debut v seniorském celku, když nastoupil ve třetím kole Ligového poháru proti Coventry City. Na Emirates Stadium se ale neprosadil a několik let putoval z hostování na hostování především do klubů z nižších soutěží. Mistři mezi tyčemi. 10 nejlepších gólmanů současnosti podle fotbalových historiků a statistiků Talentovaný borec však dozrál ve vynikajícího gólmana, což se potvrdilo poté, co v roce 2020 přestoupil za 20 milionů liber do Aston Villy. V klubu zaujal místo neotřesitelné jedničky mezi tyčemi a tu samou roli plní v argentinské reprezentaci, kterou na koncil roku 2022 přivedl na mistrovství světa v Kataru k titulu šampionů a obdržel Zlatou rukavici pro nejlepšího brankáře turnaje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Jordan Pickford (Anglie) Věk: 29 let

Klub: Everton

Počet odchytaných zápasů: 22

Počet odchytaných minut: 1980

Počet úspěšných zákroků: 62

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 2,8 Devětadvacetiletý Jordan Pickford je odchovancem fotbalové akademie Sunderlandu, ale až v sezoně 2016/17 dostal v brance mateřského klubu opravdovou šanci. A chytil ji pořádně za pačesy. Předtím jen putoval z hostování na hostování a vystřídal šest různých oddílů ve čtyřech nižších soutěžích. V Sunderlandu se stal jedničkou týmu a v Premier League se zařadil mezi nejsledovanější gólmany. Kreativní elita. Takto by vypadal tým z nejtvořivějších hráčů v anglické Premier League I když se Sunderland neudržel v nejvyšší soutěži a poroučel se do druhé ligy, Pickford zůstal v Premier League – za více než 25 milionů liber totiž přestoupil v roce 2017 do Evertonu a odtud se probojoval i do anglického národního celku, kde má roli jedničky mezi tyčemi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Neto (Brazílie) Věk: 34 let

Klub: Bournemouth

Počet odchytaných zápasů: 19

Počet odchytaných minut: 1710

Počet úspěšných zákroků: 65

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 3,4 Fotbalový životopis brazilského gólmana Neta je v 34 letech pěkně bohatý. Začínal v Athletiku Paranaense, odkud se přes angažmá ve Fiorentině dostal do Juventusu, s níž dvakrát vybojoval italský titul, dvakrát vyhrál pohárovou soutěž Coppa Italia, jednou Superpohár a se Starou dámou si zahrál i ve finále Ligy mistrů. Pořádně drahé rukavice. 17 nejdražších brankářských přestupů ve fotbalové historii Následovaly dva roky ve Valencii, s níž triumfoval ve španělském poháru Copa del Rey. Od roku 2019 byl tři roky rezervním gólmanem v Barceloně, odkud zamířil jako volný hráč do Premier League a upsal se Bournemouthu, kde se stal pilířem defenzívy. V minulém ročníku se i díky jeho skvělým výkonům nemuseli fanoušci obávat sestupu a v aktuálním ročníku si vede neméně dobře. V 19 zápasech inkasoval 33 branek, ale dalších 65 míčů pochytal a pětkrát udržel čisté konto. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Guglielmo Vicario (Itálie) Věk: 27 let

Klub: Tottenham Hotspur

Počet odchytaných zápasů: 22

Počet odchytaných minut: 1980

Počet úspěšných zákroků: 67

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 3 Šťastnou ruku měli loni v létě manažeři Tottenhamu, když poslali do Empoli 20 milionů eur za italského gólmana Guglielma Vicaria. Sedmadvacetiletý borec nikdy nechytal v žádném (ani mládežnickém) reprezentačním výběru Squadry Azzury, ale nyní si velmi naléhavě říká o premiérovou pozvánku do národního týmu. Hodně silný tým. Takto by vypadala ideální jedenáctka anglické Premier League po první pětině sezony V sezoně 2013/14 se objevil v Udine, ale neodchytal jediné střetnutí a dalších šest let se pak potloukal po nižších italských soutěžích. Od ročníku 2020/21 byl ale součástí Serie A. První šanci mu dali v Cagliari, ale svůj talent pořádně předvedl až na hostování v Empoli, kam v roce 2022 přestoupil za osm a půl milionu eur. Jen jedna sezona mu stačila k tomu, aby vyšrouboval svou tržní cenu na více než dvojnásobek a přestoupil do Premier League. V dresu Spurs odchytal všech 22 ligových utkání, inkasoval 33 branek a také díky jeho kvalitním výkonům Tottenham hraje o pozice, zajišťující účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. André Onana (Kamerun) Věk: 27 let

Klub: Manchester United

Počet odchytaných zápasů: 22

Počet odchytaných minut: 1980

Počet úspěšných zákroků: 75

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 3,4 Reprezentant Kamerunu André Onana se stal loni v létě nejdražší brankářskou posilou v historii Manchesteru United. Mezi tyčemi měl nahradit Davida De Geu, ale zatím jeho výkony zůstávají daleko za očekáváním. Sedmadvacetiletý borec, který si vydobyl skvělé jméno v dresu Ajaxu Amsterdam a posléze v Interu Milán, chybuje v Premier League a naprosto katastrofálně se předvedl v zápasech Ligy mistrů. Na jeho hlavu se sype kritika a více než padesátimilionová investice v eurech vypadá jako výsměch fotbalových bohů. Podíváme-li se však na statistická čísla, patří v počtu zákroků v aktuální sezoně mezi nejlepší brankáře. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Alphonse Areola (Francie) Věk: 30 let

Klub: West Ham United

Počet odchytaných zápasů: 19

Počet odchytaných minut: 1710

Počet úspěšných zákroků: 75

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 3,9 Třicetiletý francouzský reprezentační brankář Alphonse Areola začínal s velkým fotbalem v Paris Saint-Germain. Hráčem rezervního týmu byl v letech 2010 až 2013 a pak měl v Parku Princů smlouvu až do roku 2022. Během té doby však hostoval v šesti různých klubech, včetně Realu Madrid. V ročníku 2021/22 byl zapůjčen do West Hamu a následně do anglického klubu za 12 milionů liber přestoupil. 5 nejlépe placených hráčů West Hamu United v aktuální sezoně. Souček s Coufalem jsou proti nim „chudáci“ Na London Stadium podepsal pětiletou smlouvu a stal se jedním z nejlépe placených hráčů týmu. V sezoně 2023/24 si týdně přijde na 120 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Thomas Kaminski (Belgie) Věk: 31 let

Klub: Luton Town

Počet odchytaných zápasů: 21

Počet odchytaných minut: 1890

Počet úspěšných zákroků: 79

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 3,8 S Anderlechtem vyhrál dvakrát belgickou ligu a třikrát tamní Superpohár, z mistrovského titulu se radoval také v dánské nejvyšší soutěži v barvách Kodaně. Nyní bude pro Thomase Kaminskiho asi velkým úspěchem, pomůže-li udržet Luton Town v elitní ostrovní soutěži. „Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Do klubu nováčka Premier League přišel loni v létě z Blackburnu, kde ve velkém stylu odchytal tři předchozí sezony. V novém působišti ukazuje, že by svými výkony opravdu mohl pomoci Lutonu k záchraně. V 21 zápasech inkasoval 38 branek, ale pochytal 79 střel a dvakrát udržel čisté konto a drží mužstvo těsně nad sestupovou hranicí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Bernd Leno (Německo) Věk: 31 let

Klub: Fulham

Počet odchytaných zápasů: 22

Počet odchytaných minut: 1980

Počet úspěšných zákroků: 80

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 3,6 Německý gólman Bernd Leno nahradil Petra Čecha v Arsenalu, ale velká očekávání nikdy tak docela nenaplnil. Na Emirates Stadium, kam přišel v roce 2018 z Leverkusenu, vydržel tři roky a následně přestoupil za osm milionů liber do Fulhamu, kde je už druhým rokem jedničkou mezi tyčemi. V jednom z menších londýnských klubů si zatím na vynaloženou investici rozhodně nemohou stěžovat. Leno je spolehlivý a podává mimořádně konsolidované výkony. V aktuálním ročníku už vychytal šestkrát čisté konto a lapil 80 střel soupeřových hráčů. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. James Trafford (Anglie) Věk: 21 let

Klub: Burnley

Počet odchytaných zápasů: 22

Počet odchytaných minut: 1980

Počet úspěšných zákroků: 86

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 3,9 V Manchesteru City pro něj neměli místo, a tak se loni v létě stěhoval James Trafford po sérii několika hostování za 15 milionů liber do Burnley, kde rozhodně nemohou tohoto nákupu litovat. Mladý gólman si okamžitě pojistil místo mezi tyčemi a odvádí velmi dobrou práci. Mužstvo sice figuruje na předposledním místě tabulky a je na cestě k sestupu, ale nebýt Trafforda, mohlo to být ještě horší. Rychlostřelci z anglické Premier League. 5 borců, kterým stačí v aktuální sezoně na gól nejméně minut Odchovanec Citizens a člen všech mládežnických reprezentačních výběrů Albionu odchytal v současné sezoně všech 22 střetnutí a za děravou defenzívou udržel dvakrát čisté konto a pochytal 86 střel protivníků. V Burnley má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale je téměř jisté, že pokud se klub odporoučí o soutěž níž, jistě přijde nějaká lukrativní nabídka na jeho přestup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Wes Foderingham (Anglie) Věk: 33 let

Klub: Sheffield United

Počet odchytaných zápasů: 21

Počet odchytaných minut: 1890

Počet úspěšných zákroků: 92

Průměrný počet úspěšných zákroků na zápas: 4,4 Těžké, přetěžké, to má za děravou obranou Sheffieldu United v této sezoně brankář Wes Foderingham. Mužstvo však figuruje i přes jeho 92 úspěšných zákroků na dně tabulky a je největším aspirantem na sestup. Naprosto výjimeční. 5 hráčů, kteří dokázali nastřílet v jednom zápase Premier League 5 gólů Byl to právě Foderingham, kdo v minulém ročníku skvělými výkony přispěl k postupu United mezi ostrovní elitu, mezi níž se ale nejspíš dlouho neohřeje. Po sezoně mu však skončí v Sheffieldu kontrakt a on jako volný hráč možná i díky předváděným výkonům dostane nabídku z nejvyšší soutěže a bude v ní pokračovat. Foto: Profimedia.cz