Může jim patřit budoucnost. 7 mladých ligových obránců, kteří to mohou dotáhnout daleko

Do reprezentační sestavy se prosadil i čtyřiadvacetiletý Ladislav Krejčí ze Sparty, okolo něhož už krouží kluby ze zahraničí. A k zajímavé kariéře mají nakročeno i další mladší ligoví stopeři. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Dvacetiletý bek patří Slavii, která jej v létě poslala hostovat do Pardubic. Denis Halinský zapadl v novém prostředí skvěle a vybojoval si místo v základní sestavě. Na startu sezony si odbyl ligovou premiéru, teď už má na kontě 12 startů.

Zatímco Halinský hraje za Pardubice letos, Robin Hranáč za ně nastupoval v minulé sezoně. Nabral potřebné zkušenosti a v létě se vrátil do Plzně. Ve Viktorce se dokonce zabydlel v základní sestavě a hraje i evropské poháry. Patří k oporám týmu trenéra Miroslava Koubka.

Devatenáctiletý stoper je kmenovým hráčem Sparty, která jej přivedla za pikantních okolností z Baníku. Na Letné se ještě neprosadil, teď ale sbírá první ligové zkušenosti v Pardubicích. Ondřej Kukučka si zatím připsal šest startů, naposledy hrál právě v Ostravě, kde to od fanoušků docela schytal. Mladý bek ale náročnou situaci zvládl.

Na svůj věk už toho zvládl hodně. Na kontě má 66 ligových startů, má dobrou pozici ve Spartě, nakoukl už i do reprezentace. Dvacetiletý Martin Vitík zaujal i slavný Ajax.

Ještě v minulé sezoně hrál ligovou baráž za Pardubice, před pár dny už nastoupil na půdě AS Řím, kde bránil i Romela Lukaka. Dvaadvacetiletý Tomáš Vlček si v sešívaném dresu buduje hodně dobrou pozici, v posledních dvou ligových zápasech nastoupil v základní sestavě.

Patrik Vydra (20 let, Sparta)

Před sezonou se zdálo, že by si mohl vybojovat místo v základní sestavě Sparty. To se mu nakonec nepovedlo a moc prostoru nedostává, Patrik Vydra má však celou kariéru před sebou. Při zranění Ladislava Krejčího a slabší formě Jamese Gomeze by na něj kouč Brian Priske mohl vsadit.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia