Musíme bojovat. Na titul potřebujeme 96 bodů, míní trenér Manchesteru City Pep Guardiola

Do konce aktuální sezony zbývá Manchesteru City odehrát ještě 12 utkání, ze kterých může mužstvo vytěžit maximálně 36 bodů. Trenér Citizens Pep Guardiola nyní prohlásil, že jeho celek by měl mít po skončení ročníku na kontě 96 bodů – to je jeho cíl. Jeho svěřenci tak mohou už jen jednou prohrát, aby jej svému kouči splnili.

Guardiola tvrdí, že právě tolik bodů bude třeba, aby tým z Manchesteru pokořil Liverpool a vyhrál mistrovský titul. „Náš malý náskok v tuto chvíli nic neznamená, musíme posbírat ještě hodně bodů, počítám, že minimálně pětadevadesát nebo šestadevadesát, abychom se stali šampiony,“ prohlásil po překvapivé sobotní porážce na Etihad Stadium s Tottenhamem trenér Guardiola.

Aktuální první pozici v tabulce nebere zkušený španělský lodivod příliš vážně. „Vždycky se může něco pokazit. Vždycky existuje možnost, že přijde propad formy a mužstvo bude prohrávat jedno utkání za druhým. Proto musíme být neustále ve střehu a přistupovat ke každému střetnutí s maximální pozorností,“ uvedl Guardiola.

„V Premier League jsme zatím předvedli neuvěřitelnou jízdu, ale Liverpool je stále těsně za našimi zády. To ukazuje, jak kvalitní náš soupeř to je. Samozřejmě víme, že můžeme hrát špatně a prohrát, to není hlavní problém, to se stane každému, jde ale o to, jak se s tím mančaft vyrovná,“ řekl jednapadesátiletý trenér, který s Manchesterem City vyhrál už třikrát anglický titul. „Musíme tvrdě bojovat, pokud chceme vyhrát Premier League. Potřebujeme opravdu získat ještě hodně bodů.“

Foto: Profimedia.cz