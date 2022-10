Müller, Bellingham a spol. Takto by vypadala ideální jedenáctka aktuální sezony německé Bundesligy

Jak by vypadala ideální jedenáctka současné bundesligové sezony po odehrání přibližně třetiny utkání? Hrála by v rozestavení 4-4-2 a najdete ji rozpitvanou post po postu v následujících kapitolách.

Brankář: Rafal Gikiewicz (Augsburg) Augsburg je jedním z nejhůře skórujících celků v Bundeslize. Mužstvo dalo v devíti zápasech jen devět branek, přesto nefiguruje na chvostu tabulky, ale je se 13 body usazeno v poklidném středu. Velkou zásluhu na tom má polský gólman Rafal Gikiewicz. Čtyřiatřicetiletý veterán působí v Německu od sezony 2014/15 – nejdříve byl dva roky ve druholigovém Braunschweigu, další dvě sezony byl jen rezervním gólmanem ve Freiburgu, od ročníku 2018/19 už ale patří k nejvytíženějším brankářům v elitní lize. Po dvou letech v Unionu Berlín odešel do Augsburgu, kde nyní chytá třetím rokem a je absolutně nepostradatelný. Z osmi ligových utkání, do kterých v aktuální sezoně zasáhl, si třikrát odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Patří ke gólmanům, kteří mají na kontě nejvíc úspěšných zákroků ve všech nejprestižnějších evropských soutěžích. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Benjamin Pavard (Bayern Mnichov) V šestadvacetiletém francouzském obránci Benjaminu Pavardovi dřímá obrovský talent. Když si ho v roce 2016 přivedli do Stuttgartu z Lille, už asi tušili, že by jednou mohl být pilířem týmu, neboť s ním podepsali čtyřletý kontrakt. Jeho výkony však předčily všechna očekávání a v roce 2019 si vysloužil přestup do Bayernu Mnichov. Pavard se etabloval v jednoho z nejlepších bundesligových beků, hraje s obrovským přehledem a klidem, nezmatkuje ani v těch nejsložitějších situacích, dokáže podržet mužstvo klíčovými zákroky. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Willi Orbán (RB Lipsko) Willi Orbán je neodmyslitelnou součástí sestavy Lipska i maďarské reprezentace. Devětadvacetiletý stoper se narodil v Německu a je odchovancem Kaiserslauternu, odkud v roce 2015 přestoupil do Red Bullu, jemuž je věrný dodnes. Vyprofiloval se v defenzivní hvězdu Bundesligy. Je vynikající v hlavičkových soubojích, dokáže výborně a přesně přihrát a zblokuje obrovskou spoustu střel. V klubu si ho patřičně cení, protože loni s ním prodloužili kontrakt až do roku 2025. V aktuální sezoně dal v devíti zápasech dva góly. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Konstantinos Mavropanos (VfB Stuttgart) Téměř dva metry vysoký řecký hromotluk Konstantinos Mavropanos byl od roku 2018 až do letošního léta hráčem Arsenalu, ale na Emirates Stadium téměř nedostal šanci ukázat, co v něm vězí. Londýnský klub ho poslal v sezoně 2019/20 na hostování do druholigového německého Norimberku a další dva ročníky byl zapůjčen do Stuttgartu, kde se etabloval v jednu z opor mužstva. V červenci se oba kluby domluvily na přestupu za 3,2 milionu eur a čtyřiadvacetiletý borec podepsal tříletou smlouvu v německém klubu. Mavropanos je špičkový moderní stoper – silný ve vzdušných soubojích, umí to výtečně s míčem, dokáže jej podržet i rozehrát, zblokuje velké množství střeleckých pokusů protivníka. V aktuální ligové sezoně zaznamenal v devíti zápasech gól a nahrávku. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou cenu na 15 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) Sedmadvacetiletý Ramy Bensebaini má na kontě už 50 zápasů v dresu alžírské reprezentace a od roku 2019 je stabilním prvkem v sestavě Mönchengladbachu, kam přestoupil z francouzského Rennes, a stal se oporou zadních řad týmu. Jeho velkou předností je univerzálnost – kromě postu levého beka může bez problémů alternovat i ve středu obrany nebo jako defenzivní štít. V aktuální sezoně si vede náramně – v osmi zápasech dal už čtyři branky, což je stejný počet, jaký nastřílel v průběhu celého minulého či předminulého ročníku. S Borussií má podepsanou smlouvu do roku 2023, takže v zimním přestupovém období bude o jeho podpis jistě velký zájem mezi renomovanými kluby. Jeho tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na 17 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Joshua Kimmich (Bayern Mnichov) Joshua Kimmich je dnes jedním z nejlepších defenzivních záložníků na světě a zároveň lídrem Bayernu i německé reprezentace. Malý postavou, velký talentem. I tak by mohla znít jeho charakteristika. Jen 177 centimetrů vysoký hráč zažil fantastickou sezonu 2016/17, kdy se v 27 bundesligových zápasech blýskl šesti brankami, další tři trefy přidal v osmi startech v Lize mistrů. Od té doby jeho hvězda září stále jasnějším světlem. 4 nejdražší hráči Bayernu Mnichov. Každý z nich má vyšší cenu, než celý kádr Plzně Kimmichův výkonnostní růst během uplynulých let byl obdivuhodný a dnes už si fanoušci Bayernu nedokážou představit, že by na hřišti mohl chybět. Skvěle dokáže číst hru, vyzařuje z něho sebevědomí a obrovský elán. Podle některých fotbalových expertů připomíná legendárního Matthiase Sammera. V aktuální sezoně má na kontě dva góly a dvě nahrávky. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Thomas Müller (Bayern Mnichov) Jedním z důvodů, proč Bayern v posledních letech získává jeden mistrovský titul za druhým a proč se mnichovský klub od roku 2013 radoval už dvakrát z triumfu v Lize mistrů, je záložník (či útočník) Thomas Müller, který nemalým dílem přispěl také k titulu německého výběru na mistrovství světa v Brazílii. Borci, kterým to „fotbalově“ myslí. Toto je 10 nejtvořivějších hráčů současnosti Momentálně třiatřicetiletý borec je živoucí legendou Bayernu a jedním z nejosobitějších fotbalistů, kteří se na trávnících objevili v tomto tisíciletí. Je to nesmírně inteligentní hráč, který v aktuálním ročníku Bundesligy zaznamenal v osmi zápasech dva góly a tři asistence. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Jude Bellingham (Borussia Dortmund) Anglický záložník Jude Bellingham přišel do Borussie Dortmund v červenci roku 2020 za 25 milionů liber (k nimž mohou naskákat další miliony za výkony hráče či další přestup) z Birminghamu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let. Když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladší hráčem v historii Birminghamu. Aktuální tržní ceny 11 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město V barvách Dortmundu debutoval 14. září 2020 v základní sestavě v pohárovém utkání proti Duisburgu, v němž přispěl jedním gólem k výhře 5:0 a stal se nejmladším střelcem Borussie v historii ve všech soutěžích. O pět dní později si odbyl premiéru v Bundeslize a hned si připsal do statistik asistenci. Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběry Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. Nyní kroutí třetí sezonu v Bundeslize, a i když oslavil na konci června teprve 19. narozeniny, patří k největším hvězdám soutěže. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Jamal Musiala (Bayern Mnichov) Jamal Musiala se narodil ve Stuttgartu. Matka je Němka, otec Nigerijec. Když mu bylo sedm let, rodina se přestěhovala do Anglie a malý Jamal nastoupil do akademie Chelsea. Tam se fotbalové vzdělával osm let, ale v roce 2019 činovníci londýnského klubu usoudili, že není dost fyzicky silný na ostrovní fotbal a pustili ho do Bayernu. Nyní tohoto rozhodnutí možná začínají litovat. V červnu roku 2020 se Musiala stal historicky nejmladším hráčem mnichovského velkoklubu, který nastoupil do bundesligového utkání. Bylo mu 17 let a 115 dní. O něco později se stal nejmladším střelcem klubu. Akcie talentovaného teenagera na fotbalovém trhu raketově rostou. Bývalý trenér rezervního celku Bayernu o něm prohlásil, že je to hráč „ledově chladný a soustředěný“. Musiala je vysoký a hubený. Postavou připomíná Dele Alliho. Má výbornou techniku a ďábelskou pravou nohu. Je skvělým střelcem. Když šlo o jeho reprezentační budoucnost, vybíral mezi Anglií a Německem a zvolil zemi, v níž se narodil. V mládežnických týmech však vyzkoušel obě varianty. Jeho aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt činí 80 milionů eur. Zřejmě to nebude dlouho trvat, a bude ještě vyšší. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Niclas Füllkrug (Werder Brémy) V devětadvaceti letech si útočník Brém důrazně říká o premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace Německa. Odchovanec Werderu, který si však v minulosti zahrál také v Norimberku či Hannoveru, se do mateřského klubu vrátil v roce 2019 a především minulá sezona se mu nevídaně povedla. Nastřílel v ní 19 gólů v 33 zápasech. V aktuálním ročníku má však našlápnuto k tomu, aby svůj osobní ligový rekord překonal. V devíti bundesligových střetnutích zaznamenal osm branek a je jednou z největších ofenzivních hvězd soutěže. V klubu má smlouvu do roku 2025, ale o jeho podpis bude zřejmě velký zájem u bohatší konkurence a bůh ví, zda ho Brémy dokážou udržet. Foto: Profimedia.cz