Mueller a jeho parťáci. Čtyři hráči zpoza Atlantiku, kteří působí v brněnské Kometě

V roce 2018 prošel prvním kolem draftu NHL, ve kterém na něj ukázalo Chicago. Nicolas Beaudin toho ale v nejlepší lize světa moc neodehrál a v průběhu minulé sezony se vydal ze zámoří do Sparty. V základní části stihl devět zápasů, další tři starty pak přidal v play-off. Poté odešel do Komety, ve které se pětadvacetiletému kanadskému bekovi zatím daří. Po 11 zápasech má bilanci 1+3.

Jednatřicetiletý kanadský obránce, jehož v roce 2012 draftovala Arizona, je v extralize už od ročníku 2017/18. Několik let byl v Pardubicích a v průběhu ročníku 2020/21 zamířil do Brna. Za Kometu hraje doteď a v týmu má důležitou roli. V předešlých sezonách příliš nebodoval, například loni v základní části zaznamenal čtyři nahrávky, teď už má ovšem na kontě asistence tři.

Peter Mueller

Byl to šok, když před sezonou 2022/23 odešel z Komety do Vítkovic. Lidé v Brně jej milovali, bývalá osmička draftu NHL byla v Kometě hvězdou. S Vítkovicemi si zahrál extraligové semifinále, v průběhu minulého ročníku ovšem odešel do Německa. Peter Mueller dohrál ročník ve Wolfsburgu, jenže od té doby byl bez práce. Zpátky do akce se vrátil až teď, kdy si znovu plácl s Kometou, s níž se předtím nerozešel úplně v dobrém. Hned v úvodním duelu po návratu se šestatřicetiletý americký snajpr blýskl gólem a asistencí proti Mladé Boleslavi.

