První NHL Winter Classic se hrálo na začátku roku 2008 mezi Buffalem a Pittsburghem. O šest let později sledovalo utkání mezi Detroitem a Torontem rekordních 105 tisíc diváků. Během letošní bitvy proti Nashvillu se zapsal jednou asistencí do statistik Radek Faksa z Dallasu. A kteří další Češi si už ve Winter Classic zahráli? To se dozvíte ve fotogalerii.