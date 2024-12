Možná náhrada za Friise. 3 zahraniční trenéři, kteří jsou spojováni se Spartou

Část 1 / 5



Dán Friis se ve Spartě učil od krajana Briana Priskeho, jenž s týmem získal dva tituly. V létě ale odešel do Feyenoordu a tým místo něj převzal právě Friis. V domácí soutěži začal skvěle, Spartu navíc dovedl do skupiny Ligy mistrů. Jenže pak přišlo velké trápení, které stále trvá. Friis zatím má důvěru, klidně se ale může stát, že už brzy dostane padáka. Kdo by ho pak nahradil? O kom se mluví? Podívejte se.

Tim Sparv Když ve Spartě skončil Brian Priske, nahradil jej asistent Lars Friis. Ten má teď za asistenta Tima Sparva. Takže? Dávalo by to smysl. Sedmatřicetiletý bývalý finský fotbalista je ve Spartě tři roky, během nichž povýšil od mládeže až do prvního týmu. Zatím ale nemá tolik zkušeností, pouze krátce vedla letenský B tým.

Kjetil Knutsen Kjetil Knutsen se těší velkému respektu. Šestapadesátiletý norský kouč vede úspěšný norský tým Bodo/Glimt, s nímž za poslední čtyři roky získal tři tituly. Mužstvo dovedl i do Ligy mistrů, v tomto ročníku Evropské ligy porazil Bragu nebo Porto. Pro Spartu by byl zajisté atraktivní volbou, je však otázkou, jestli on sám nemíří výš.

Jakob Michelsen Volba, kterou údajně před časem zvažoval Tomáš Rosický. Čtyřiačtyřicetiletý dánský kouč sbíral úspěchy v dánském SønderjyskE, působil taky ve Švédsku a od roku 2022 vede norský celek HamKam. Tomu se ale aktuálně příliš nevede, a tak je otázkou, zda by ve Spartě o Jakoba Michelsena ještě vůbec stáli.

Česká cesta Pokud Friis nakonec skutečně padne, zřejmě ho nahradí cizinec. Nebo snad Sparta vsadí na českého kouče? V současné době připadají v úvahu dvě varianty. Jednou z nich je Martin Svědík (na snímku), jenž je stále bez angažmá. Úspěšně vedl Slovácko, ve větším klubu ale dosud nepůsobil. Zvládl by to? A srovnal by si zahraniční kabinu? Další možností je Luboš Loučka, bývalý sparťanský asistent a současný kouč druholigové rezervy.