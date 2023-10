Mourinhovy hvězdy! Toto je 5 nejdražších fotbalistů, kteří hrají za AS Řím

Podívali jsme se na soupisku AS Řím a sestavili žebříček pěti nejdražších hráčů podle toho, jak je ocenil renomovaný portál transfermarkt.de. Ne všichni hráči sice proti Slavii kvůli zdravotním problémům nastoupí, seznam je to ale velmi zajímavý. Podívejte se.

Čtyřiadvacetiletý stoper v mládežnických kategoriích reprezentoval Francii, na seniorské úrovni ale odehrál jeden zápas za Pobřeží slonoviny. Do Říma přišel v létě zadarmo z Frankfurtu, v posledních zápasech nastupuje pravidelně v základní sestavě.

Jedna z největších hvězd týmu. Mistr světa z loňského roku v Itálii hrával za Palermo a Juventus, odkud loni v létě odešel zadarmo do AS Řím. V letošním ročníku italské ligy devětadvacetiletý Argentinec odehrál šest zápasů, dal dva góly a přidal dvě nahrávky. Poslední utkání ale kvůli zranění vynechal.

Tammy Abraham – 35 mil. eur

Šestadvacetiletý anglický reprezentační útočník přišel do AS v létě roku 2021, kdy jej Římané koupili za 41 milionů eur z Chelsea. V Serii A Tammy Abraham odehrál 75 zápasů, ve kterých dal 25 branek. Do letošního ročníku ale vinou zranění ještě nezasáhl.

