Motor staví silnou mašinu. Toto je 5 zvučných posil, které přišly do Českých Budějovic

České Budějovice jsou na přestupovém trhu velmi aktivní a získaly už řadu nových posil, které by se měly postarat o to, aby Motor nezopakoval loňskou nepovedenou sezonu. Jména pěti těch „největších” z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Dominik Hrachovina Motor v uplynulé sezoně vsadil na Marka Čiliaka, jenže tomu ročník vůbec nevyšel a zdaleka nenavázal na výkony, které dříve předváděl v Kometě. Čiliak se tak vrátil na Slovensko a České Budějovice místo něj přivedly Dominika Hrachovinu, jenž přišel z Finska. Šestadvacetiletý gólman už dříve v Liberci ukázal, že v extralize může patřit mezi absolutní špičku. Dokáže to i tentokrát? Foto: Profimedia.cz

Jan Piskáček Jihočeši po sezoně přišli o klíčového beka Pavla Pýchu, který odešel do Mladé Boleslavi, získali za něj však kvalitní náhradu. Do Českých Budějovic totiž přišel jednatřicetiletý Jan Piskáček, který byl posledních osm let hráčem pražské Sparty. V té byl dříve dokonce i kapitánem a hodně na něj budou sázet také v Motoru. Foto: Profimedia.cz

Milan Gulaš 23, 30, 35, 21. Ptáte se, co je to za čísla? Takto vypadal střelecký účet Milana Gulaše v posledních čtyřech sezonách (jedná se o základní část), během nichž patřil Plzni. Jenže toto spojení se přerušilo a pětatřicetiletý útočník se vrátil tam, kde se narodil a kde s hokejem začínal - tedy do Českých Budějovic. Dres jihočeského týmu přitom oblékl naposledy v sezoně 2011/12. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Pech Další zkušená posila do ofenzivy. Sedmatřicetiletý útočník působil řadu let v Karlových Varech, se kterými taky získal extraligový titul, a od roku 2013 byl pak hráčem Sparty. Ještě v poslední sezoně někdejší reprezentant zaznamenal 37 bodů, v play-off ale nepřidal ani jeden a tím se jeho pražská mise ukončila. Do hokejového důchodu se však Lukáš Pech ještě nechystá a nyní se připravuje na sezonu s Českými Budějovicemi. Foto: Profimedia.cz