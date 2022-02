Mohou být v Edenu hodně dlouho. 8 hráčů Slavie, kteří mají v klubu podepsanou smlouvu až do roku 2026

Osm hráčů ze současného kádru Slavie má pražský klub pojištěných na dlouhou dobu dopředu. Kontrakt jim totiž vyprší až v roce 2026. O které fotbalisty se jedná, zjistíte v následujících kapitolách.

Daniel Fila – 19 let V devatenácti letech už má útočník Daniel Fila na kontě přes čtyři desítky ligových zápasů. Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval v Brně. Za Zbrojovku odehrál v minulém ročníku 21 utkání, ale pádu mužstva z ligy nezabránil. O talentovaného mladíka byl ale velký zájem a v létě se stěhoval do Mladé Boleslavi, kde parádně zvládl podzimní část aktuálního ročníku a vysloužil si další přestup, tentokrát do Edenu. Slavia si od vysokého forvarda hodně slibuje a měl by být jednou z opor týmu v blízké budoucnosti. Tomu odpovídá i délka smlouvy, kterou v pražském klubu podepsal. Foto: Profimedia.cz

Yira Sor – 21 let Nigérijský záložník Yira Sor se objevil v české nejvyšší soutěži v minulém ročníku v dresu Baníku Ostrava a velmi rychle na sebe strhl pozornost nejbohatších tuzemských klubů. Během zimy se spekulovalo o jeho odchodu do Sparty, nakonec ale za jednadvacetiletého nigerijského borce, který dal během podzimu tři góly a k nim přidal pět nahrávek, zaplatila přibližně 30 milionů korun konkurenční Slavia. V Edenu si perspektivního hráče neváhali pojistit až do konce roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Maksym Talovjerov – 21 let Maksym Talovjerov se stal jednou ze zimních posil Slavie. Jednadvacetiletý stoper zaujal skauty pražského klubu výkony v Českých Budějovicích, kde od sezony 2019/20 odehrál 47 ligových utkání. Mladý Ukrajinec sice nepřišel jako okamžitá posila do základní sestavy, v Edenu s ním ale do budoucna zřejmě počítají, protože mu nabídli k podpisu smlouvu, která vyprší až v prosinci roku 2026. Foto: Profimedia.cz

David Jurásek – 21 let Obránce David Jurásek prošel fotbalovými akademiemi Slovácka a Brna. V dresu Zbrojovky se poprvé objevil mezi dospělými, následně si zahrál v Prostějově, odkud ho loni v létě koupila Mladá Boleslav. V barvách tohoto klubu se během podzimní části aktuální sezony poprvé představil v nejvyšší soutěži a okamžitě zaujal skauty bohatých domácích klubů. Psalo se o zájmu Sparty a Slavie, nakonec jednadvacetiletý bek zakotvil v Edenu, kde se upsal do konce června roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Aiham Ousou – 22 let Kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie loni v létě - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal je pilířem slávistické obrany. Sázka na jednadvacetiletého beka se rozhodně vyplácí. Od příchodu do Edenu jeho cena raketově roste a nyní je na trojnásobku toho, co stál ještě před několika měsíci. Když s ním manažeři pražského klubu podepisovali pětiletý kontrakt, zřejmě tušili, že dělají výhodný obchod. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Provod – 25 let Ještě v létě roku 2019, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 600 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál a v lednu roku 2020 ho pustili do Edenu. Slavii chybí lídři a osobnosti. 3 hráči, kteří sešívané mohou dostat ze současné krize Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem hranice pěti milionů eur. Loni v létě ho v Edenu smluvně pojistili až do konce sezony 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Holeš – 28 let Hvězda záložníka Tomáše Holeše vystoupala během minulých měsíců hodně vysoko. Přispěla k tomu parádní minulá sezona, během níž pomohl Slavii k mistrovskému titulu v české lize, k tažení v Evropské lize a nakonec ji korunoval skvělými výkony na mistrovství Evropy. Od příchodu do Edenu v roce 2019 vyskočila jeho cena nahoru více než devětkrát a nyní podle portálu TransferMarkt činí sedm milionů eur. Ve Slavii si jsou jeho potenciálu dobře vědomi a v lednu s ním prodloužili smlouvu až do konce ročníku 2025/26. Foto: Profimedia.cz