Mohou být v Edenu dlouho. 14 hráčů Slavie, kteří mají v klubu podepsanou smlouvu do roku 2027 či 2028

Stanislav Tecl či Jan Bořil mohou po aktuální sezoně zmizet z kádru Slavie, protože jim vyprší platná smlouva. Jiní hráči by však v Edenu mohli pobýt ještě pěkných pár let.



Část 1 / 15



Čtrnáct hráčů ze současného kádru Slavie má pražský klub pojištěných na dlouhou dobu dopředu. Kontrakt jim totiž vyprší až v roce 2027, třem z nich dokonce o sezonu později. O které fotbalisty se jedná, zjistíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 15 Bolu Ogungbayi – 19 let (kontrakt do roku 2028) Nigerijský forvard Bolu Ogungbayi přišel do Slavie v létě roku 2022. Nejprve nastupoval za tým do 19 let a v sedmi zápasech vstřelil deset branek. V sezoně 2022/23 zasáhl také do utkání mládežnické Ligy mistrů proti Genku. Od loňského léta patří rezervního týmu. Milionové klenoty. 8 nejdražších českých teenagerů, kteří odcházeli z tuzemské ligy V letním přípravném období absolvoval soustředění s A mužstvem, trenérům se zalíbil a dočkal se už šance v první lize. Debut v prvním týmu si odbyl v předkole Evropské ligy proti Luhansku, v němž si připsal asistenti na druhý gól Slavie, který vstřelil Lukáš Masopust. Ligovou premiérou pro něj byl zářijový souboj s Karvinou. V Edenu zřejmě tuší, že by se z devatenáctiletého mladíka mohl jednou stát cenný hráč, takže neváhali a v listopadu mu nabídli k podpisu novou smlouvu, která je platná do konce ročníku 2027/28. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 15 El Hadji Malick Diouf - 19 let (kontrakt do roku 2028) Na konci prosince oslavil El Hadji Malick Diouf teprve 19. narozeniny, přesto za něj Slavia nyní zaplatila skoro 70 milionů korun norskému Trömso. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy během posledních měsíců vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letí rychle nahoru. Herním stylem připomíná Davida Juráska, ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Foto: slavia.cz

Pokračování 4 / 15 Christos Zafeiris – 20 let (kontrakt do roku 2027) O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, dvacetiletý mladík však na konci loňského ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili okolo 64 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě přes třicet zápasů v české lize a ve statistikách tři góly a čtyři asistence. Šestkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 15 Matěj Jurásek – 20 let (kontrakt do roku 2027) Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v ročníku 2020/21. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech. Následně byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbíral cenné minuty mezi zkušenými hráči. Na jaře roku 2022 pak hostoval ve Vlašimi. Nejdražší sestava české Fortuna ligy. Takhle ji poskládal renomovaný portál TransferMarkt V minulé ligové sezoně se objevil v 21 střetnutích a blýskl se šesti góly a pěti nahrávkami. V té současné odehrál na podzim 13 zápasů, ve kterých dal dvě branky a přidal k nim jednu asistenci. V Edenu dobře vědí, že v talentovaném mladíkovi mohou mít uložené peníze. Jeho tržní cena jde vytrvale nahoru. Smlouvu ve Slavii má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 15 David Pech – 21 let (kontrakt do roku 2027) O jednadvacetiletého záložníka Mladé Boleslavi Davida Pecha Slavia hodně stála a na začátku loňského ledna se jí ho podařilo získat. Talentovaný mladík se upsal pražskému klubu do roku 2027 a v Edenu si od něho hodně slibují. Zatím naskočil v sešívaném dresu jen do sedmi utkání v minulé sezoně. V té současné se v ligovém utkání zatím neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 15 Andres Dumitrescu – 22 let (kontrakt do roku 2027) Jen dva ligové zápasy zatím odehrál od letního příchodu do Edenu rumunský zadák Andres Dumitrescu. Do Prahy přišel z klubu Sepsi OSK za více než 20 milionů korun a při zranění Davida Juráska měl být jedním z hráčů, by byli schopni na jeho postu zaskočit. Ve Slavii podepsal smlouvu až do roku 2027, ale zatím to vypadá, že ho čeká série hostování a pokud výrazně nepřesvědčí o svých kvalitách, možná, že bude prodán dříve, než mu kontrakt vyprší. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 15 Tomáš Vlček – 22 let (kontrakt do roku 2027) Tomáš Vlček se nejlépe cítí na postu stopera, ale nedělá mu problém naskakovat ani na levém okraji obrany. Dvaadvacetiletý odchovanec Slavie za sešívané odehrál v aktuální sezoně Fortuna ligy prvních dvanáct zápasů, premiérové starty v nejvyšší soutěži si však zapisoval do statistik až v minulém ročníku sezoně v dresu Pardubic, kde byl na hostování. Na východě Čech si vedl velmi dobře. Odehrál 34 utkání a pokaždé byl v základní sestavě. Mladé klenoty z Edenu. 4 čeští fotbalisté, na kterých Slavia může pořádně vydělat V jeho osobě má Slavia velmi perspektivního beka a v klubu to velmi dobře vědí. Aktuální kontrakt ho váže v Edenu do roku 2027. Jeho aktuální tržní hodnota se pohybuje kolem 40 milionů korun a je na vzestupu, stejně jako jeho výkony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 15 Muhamed Tijani – 23 let (kontrakt do roku 2028) Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a další ročník strávil v Táborsku. Zlí muži Fortuna ligy. 5 fotbalistů, kteří v aktuální sezoně spáchali nejvíc faulů Až v minulé sezoně se nastálo prosadil do kádru Baníku a doslova v něm zářil. Ve 32 zápasech dal 11 gólů a řekl si o přestup do bohatšího klubu. Skočila po něm Slavia, která za třiadvacetiletého forvarda poslala do Ostravy přes 30 milionů korun. Vypadá to, že to nebyla špatná investice. V pražském klubu Tijani odehrál na podzim 16 utkání, dal dva góly, ale také ukázal, že umí hrát pěkně zostra. Rozhodčí mu ukázali třikrát žlutou kartu. V Edenu by mohl hrát až do konce sezony 2027/28. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 15 Conrad Wallem – 23 let (kontrakt do roku 2027) Někdejší norský mládežnický reprezentant Conrad Wallem přišel do Edenu loni v létě z klubu Odds BK. Na české prostředí si zvykal poměrně pomalu, v aktuálním ročníku už hrává pravidelně v základní sestavě. Univerzál, který může hrát na levé straně zálohy či útoku, nebo jako centrální středopolař, má slušný fyzický fond a dobrou techniku. Haalandovi krajané na českých pažitech. 3 fotbalisté z Norska, kteří hrají ve Fortuna lize Když podepisoval smlouvu, činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt asi 32 milionů korun, nyní je skoro o 20 milionů vyšší. Sešívaní by jednou na jeho dalším prodeji mohli slušně vydělat. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 15 Mojmír Chytil – 24 let (kontrakt do roku 2027) Mojmír Chytil je zatím posledním střelcem hattricku v národním týmu. Předloni v listopadu nasázel tři góly v rozmezí deseti minut v přípravném utkání s Faerskými ostrovy. Češi vyhráli 5:0 a tehdy třiadvacetiletý útočník Olomouce se stal prvním hráčem v historii samostatné české reprezentace, který nastřílel tři branky ve svém premiérovém reprezentačním střetnutí. Nechybělo mnoho a mohl to být i nejrychlejší hattrick, ale tento rekord si nadále drží Jan Koller. Drazí debutanti. 3 čeští fotbalisté, kteří měli při premiéře v reprezentaci nejvyšší tržní cenu Bylo zřejmé, že na Hané dlouho vycházející ofenzivní hvězdičku neudrží. Loni v létě kývli na nabídku Slavie a Chytil zamířil do Edenu, kde upsal do roku 2027. Od té doby vyskočila jeho tržní cena skoro na dvounásobek a nyní činí něco přes 60 milionů korun. Na podzim odehrál 18 ligových utkání, v nichž dal pět branek a přidal k nim dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 15 Ondřej Zmrzlý – 24 let (kontrakt do roku 2027) Čtyřiadvacetiletý zadák Ondřej Zmrzlý je odchovancem olomoucké Sigmy. V hanáckém klubu odehrál všech 128 prvoligových utkání. V 18 zápasech aktuální sezony vstřelil tři góly a zaznamenal pět asistencí. Všechny podzimní duely odehrál v základní sestavě a na hřišti byl od první do poslední minuty. Když to tam padá obráncům. Toto je 6 nejlépe střílejících beků v aktuálním ročníku Fortuna ligy V Olomouci dobře věděli, že je to nesmírně perspektivní hráč, na kterém mohou dobře vydělat. Aby talentovaného levého beka neztratili zadarmo, protože smlouva mu totiž měla vypršet po aktuálním ročníku, raději ho prodali před pár dny do Plzně. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na 25 milionů korun. V novém působišti se upsal do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 15 Oscar Dorley – 26 let (kontrakt do roku 2027) Oscar Dorley je univerzální fotbalista, který dokáže alternovat na levé straně obrany i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také řadu utkání v dresu národního týmu Libérie. Cenné zboží z černého kontinentu. 3 nejdražší fotbalisté z Afriky, kteří působí ve Fortuna lize V tuzemské nejvyšší soutěži se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie. Na kontě už má 147 ligových utkání, ve kterých dal šest branek a u dalších čtrnácti asistoval. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2027 a portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na více než 120 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 15 Jindřich Staněk – 27 let (kontrakt do roku 2027) Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů v roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou, v roce 2022 se výrazně podílel na zisku mistrovského titulu a vyšlapal si cestu do reprezentace. 4 české kluby, kterými prošel Jindřich Staněk. Slavia je pátým Pro fanoušky západočeského klubu bylo nejspíš hořkým zklamáním, že před pár dny opustil Štruncovy sady a zamířil k jednomu z největších konkurentů – do Edenu. Ve Slavii podepsal sedmadvacetiletý borec smlouvu do roku 2027 a měl by mít (téměř) jisté místo jedničky mezi tyčemi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 Ondřej Kolář – 29 let (kontrakt do roku 2027) Slavia je i letos jedním z aspirantů na mistrovský titul. V minulých letech ho získávala také díky brankáři Ondřeji Kolářovi, který chytal v životní formě. V sezoně 2019/20 byl naprosto fenomenální, když v 31 zápasech dostal jen deset branek a třiadvacetkrát odcházel ze hřiště s nulou. 3 brankáři, kteří během ligové sezony vychytali aspoň 17 nul. Kolářův rekord hned tak někdo nepokoří Od té doby se už ledacos změnilo. Koláž získal se sešívanou družinou další mistrovský titul v roce 2021 a loni v létě prodloužil v Edenu smlouvu až do konce ročníku 2026/27. O místo jedničky mezi tyčemi ale bude muset tvrdě bojovat, protože má velkou konkurenci v podobě Aleše Mandouse a nově také Jindřícha Staňka, který přišel do Slavie před pár dny z konkurenční Plzně. Foto: Profimedia.cz