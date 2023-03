Mohlo to být jinak. 3 hráči, které Plzeň v minulých měsících „vyfoukla” Slavii

Pětadvacetiletý záložník se stal jedním z podzimních hitů. Za Bohemians nasázel devět branek, přidal dvě asistence a bylo jasné, že se v zimě posune dál. Logicky se spekulovalo o zájmu Sparty i Slavie, Roman Květ měl ale od začátku nejblíž do Plzně, která jej taky získala. Ve Viktorce nastupuje v základní sestavě, na jaře přidal do statistik další dvě branky.

Loni na jaře se zdálo, že míří do Slavie. Adam Vlkanova už byl v Edenu, kde společně s Janem Mejdrem sledoval jeden ze zápasů sešívaných z VIP prostoru. Z jeho příchodu do Slavie ale sešlo a osmadvacetiletý reprezentační ofenzivní šikula načal sezonu v Hradci Králové. Na startu ročníku jej přivedla Plzeň, se kterou si zahrál i Ligu mistrů. Za Viktorku dal v lize dva góly a přidal tři nahrávky.

Rafiu Durosinmi

Dvacetiletý nigerijský útočník debutoval v lize v loňské sezoně v Karviné, za kterou odehrál 19 zápasů a dal v nich tři branky. Jednou se trefil taky do sítě Slavie, kterou svými výkony zaujal. Rafiu Durosinmi však pokračoval ve slezském celku, se kterým na podzim hrál druhou ligu. V zimě se už stěhoval, ne však do Prahy, ale do Plzně, která jej přivedla na hostování. V přípravě se jevil dobře, v lize ale naskočil do hry jen třikrát z lavičky náhradníků.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia