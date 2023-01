Mohli se stát Kanonýry. 5 českých útočníků, které kdysi chtěl získat Arsenal

Není to ještě tak dávno, co v Arsenalu působili Tomáš Rosický nebo Petr Čech. Kanonýři však v minulosti stáli také o další české fotbalisty, mezi nimiž bylo i pět útočníků. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Martin Fenin

Je tomu už řada let, co byl Martin Fenin pořádně žhavým zbožím. O tehdejší hvězdu světového šampionátu hráčů do dvaceti let měl zájem například Juventus, mluvilo se však i o dalších klubech. Jedním z nich byl Arsenal, což zmiňoval italský deník Il Messaggero. „Martina chce mnoho světových klubů. Jsou mezi nimi i Arsenal a Liverpool, ale žádný z anglických celků nás doposud s konkrétní nabídkou nekontaktoval,” citoval plátek hráčova agenta Pavla Zíku.

Foto: Profimedia.cz