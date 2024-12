Mohli následovat Karla Poborského. 3 Češi, které chtěl v minulosti získat Manchester United

Část 1 / 4



Karel Poborský odešel na Old Trafford po parádním Euru v roce 1996. Během roku a půl, který v Manchesteru United strávil, válčil o místo s Davidem Beckhamem a taky odehrál 37 zápasů, v nichž dal pět branek. Pak přestoupil do Benfiky Lisabon. V průběhu dalších let se Manchester zajímal ještě o tři české fotbalisty. Kteří to byli? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 4 Pavel Nedvěd Pavel Nedvěd měl do Manchesteru několikrát blízko. Slavný anglický klub se o něj zajímal už v roce 2000, kdy český záložník patřil Laziu. „V Římě jsem se sice usadil a fotbal mě tady baví, ale výzva hrát v klubu, jako je United, je tak velká, že se těžko odmítá," citoval hráče Sunday Mirror. Podle britských médií za něj Manchester nabízel 1,2 miliardy korun, což by tehdy z Nedvěda udělalo čtvrtého nejdražšího fotbalistu všech dob. „Slyšel jsem o tom, ale nemám k tomu teď co říct. Záleží na klubech, jestli se dohodnou," uvedl reprezentační záložník. Smutné i bouřlivé konce. Připomeňte si, jak se loučili s reprezentací Nedvěd, Baroš a spol. K přestupu nedošlo, brzy se ale téma vrátilo na pořad dne. „Chci naplnit svůj sen - hrát ve finále Ligy mistrů. Věřím, že s Manchesterem bych se toho dočkal. Mám ambice hrát v největším klubu a tím je pro mě Manchester,“ říkal Nedvěd, který skutečně změnil dres, přestoupil však do Juventusu Ten však v roce 2006 dostihly finanční skandály a přišel pád do Serie B. A pak se znovu ozval klub z Old Trafford. Nedvěda nabídka velmi zaujala, rozhodl se ale, že ji smete ze stolu. „Manažer mi říkal, že Manchester má zájem. Byla by to pecka, ale moje srdce patří Juventusu. Navíc vystěhovat rodinu do Anglie kvůli jedné nebo dvěma sezonám, které mě ještě čekají, se mi nechtělo." Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 4 Jan Laštůvka Tohle jméno jste na seznamu asi nečekali, nicméně i Jan Laštůvka byl na listu vytipovaných posil Manchesteru United. Bylo to v roce 2005, rok poté, co vychytal titul Baníku a odešel do Šachtaru Doněck. Opory mezi tyčemi. 4 skvělí brankáři, kteří Slavii dovedli k sedmi ligovým titulům Branku United tehdy hájili Tim Howard a Roy Carroll, jenže Alex Ferguson s nimi nebyl spokojený a zaujal ho právě Laštůvka. „Zatím o ničem takovém nevím, ale případný zájem takového velkoklubu, jako je Manchester United, mi velmi lichotí. Z Doněcku nikam neutíkám, jsem tady maximálně spokojený, anglická Premier League je pro mě ale velkou výzvou,“ říkal tehdy dvaadvacetiletý gólman. Do Anglie nakonec přeci jen zamířil, v roce 2006 ale odešel do Fulhamu a krátce se pak mihl také ve West Hamu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 4 Petr Čech Petr Čech hájil dlouhá léta branku Chelsea a pak chytal v Arsenalu, několikrát se však spekulovalo také o jeho odchodu do Manchesteru. Toto téma bylo hodně žhavé, když United sháněli případnou náhradu za Davida de Geu, který měl nakročeno do Realu Madrid (nakonec tam nepřestoupil) a tehdejší kouč Louis Van Gaal místo něj chtěl koupit Čecha. Nakonec z Chelsea opravdu odešel, ovšem do Arsenalu. Foto: Profimedia.cz