Mohli jít ve stopách Plašila s Kollerem. 5 českých fotbalistů, které chtělo knížecí Monako

Monako je klubem, které do týmu umí přivábit velké hvězdy. Za knížecí tým hráli taky Jaroslav Plašil s Janem Kollerem, ovšem Monako kroužilo i okolo pěti dalších známých českých fotbalistů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Petr Čech Petr Čech spojil nejdelší část své kariéry s Chelsea, ze které přestoupil v roce 2015 do Arsenalu. Adresu ale mohl změnit klidně už o rok dříve. Do londýnského klubu se totiž vrátil Thibaut Courtois, jenž se stal novou jedničkou Blues, a Čech tak začínal řešit, co s ním bude dál. A zájemci o jeho služby byli. „Paris Saint-Germain ukázalo zájem, komunikovali jsme i s Monakem,” uvedl pro sport.aktualne.cz hráčský agent Viktor Kolář. Čech ale tehdy ještě v Chelsea zůstal, v klubu vydržel rok a poté zamířil ke Kanonýrům. Foto: Profimedia.cz

Antonín Barák Šestadvacetiletý záložník, který by v reprezentaci měl nahradit Vladimíra Daridu, stále patří italskému Udine. Poslední sezonu však působil na hostování v Hellasu Verona a odehrál velmi dobrý ročník. Co s ním bude dál? To je zatím otázkou, každopádně o nabídky by bývalý záložník Příbrami nebo Slavie neměl mít nouzi. Kreativní Antonín Barák se totiž už v květnu dostal na radar italské Neapole, ale také knížecího Monaka. Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se jeho kariéra vyvine. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Souček Sezonu 2019/20 Tomáš Souček načal ještě ve Slavii, bylo ale čím dál více jasné, že z Edenu odejde. Okolo českého záložníka kroužilo hned několik klubů včetně Monaka, které bylo připraveno aktivovat výstupní klauzuli ve výši patnácti milion eur. Šestadvacetiletý záložník tehdy ze Slavie skutečně odešel, ovšem do West Hamu. Foto: Profimedia.cz

Milan Baroš Bývalý český útočník se v roce 2004 stal nejlepším kanonýrem fotbalového EURA. Tehdy se mluvilo o zájmu Realu Madrid nebo Barcelony, odchovanec Baníku ale zůstal v Liverpoolu. O rok později už ale změnil dres a zamířil do Aston Villy. Ještě předtím jej však lákaly i další kluby - například Monako, které opustil útočník Javier Saviola. Znovu se o Barošově odchodu do Monaka psalo v roce 2007, hráčův agent Pavel Paska ale spekulace vyvrátil. „S lidmi z Monaka se znám léta, máme přátelské vztahy. Ale že by tam mohl zamířit Milan Baroš, to jsou jen novinářské úvahy. Žádná jednání neprobíhají,” citoval jej portál iSport.cz. Foto: Profimedia.cz