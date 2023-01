Mohli jít ve stopách Baroše, Bergera a Šmicera. 5 Čechů, které chtěl v minulých letech získat Liverpool

Milan Baroš s Vladimírem Šmicerem vyhráli s Liverpoolem Ligu mistrů. Barvy Reds hájil i Patrik Berger. Klub z Andfield Road se v minulých letech zajímal také o další české fotbalisty, ti ale do města Beatles nakonec nepřišli. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách.

Michal Kadlec

Bývalý reprezentační bek odešel v roce 2008 ze Sparty do Leverkusenu a v tradičním bundesligovém klubu si vybojoval silnou pozici. Po pěti letech zamířil do Fenerbahce, ještě předtím okolo něj ale kroužil Liverpool. To se psal rok 2011 a Reds sháněli hráče na levý kraj obrany. Jednání o Kadlecově příchodu ale nakonec nedopadla.

Foto: Profimedia.cz