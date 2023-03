Mohli hrát na San Bernabeu? Petr Čech a 8 dalších českých fotbalistů, o které v minulosti stál Real Madrid

Když se v roce 2014 spekulovalo o odchodu gólmana Ikera Casillase z Realu Madrid, řešili novináři, zda by na jeho místo mohl přijít Petr Čech z Chelsea. Nakonec bylo všechno jinak, a tak si český fotbal na svého zástupce v chrámu Bílého baletu bude muset ještě počkat. K minimálně osmi přestupům českých fotbalistů na San Bernabeu však v minulosti možná dojít mohlo. V následujících kapitolách se dozvíte, o kom se ve spojitosti s přestupem do Realu Madrid psalo a mluvilo.

Martin Zeman Martin Zeman býval fotbalovým supertalentem. Odchovanec Sparty hrával nejvyšší soutěž už v devatenácti letech a o jeho potenciálu se vědělo v celé Evropě. Ještě před dvacátými narozeninami měl nabídku na přestup do nizozemského Eindhovenu, ale ve frontě zájemců stál také věhlasný Real Madrid. Bílý balet byl ochoten za Zemana zaplatit milion eur a následně ho nechat vyzrát pro velký fotbal v rezervním týmu. Z obchodu ale sešlo. Foto: Profimedia.cz

Milan Kerbr Psal se rok 1992 a olomoucká Sigma ve čtvrtfinále Poháru UEFA změřila síly se slavným Realem Madrid. Sigma tehdy favorita nesmírně potrápila a moc nechybělo, aby Bílý balet vyřadila. Hanáci na Andrově stadionu remizovali 1:1. Po gólu Pavla Hapala vedli, ale hosté vyrovnali díky proměněné penaltě Hierra. V odvetě pak na Santiago Bernabeu prohráli 0:1. Následně tehdejší prezident Realu Ramón Mendóza hodně stál o čtyřiadvacetiletého čahouna Milana Kerbra, který měl být konkurentem Mexičana Huga Sáncheze. Mělo jít o roční hostování s následnou opcí na přestup. Trenér Karel Brückner byl však proti, a proto z Kerbrova angažmá v Realu nebylo nic. Foto: Profimedia.cz

Milan Baroš V roce 2004 byl po vydařeném Euru kredit českého fotbalu hodně vysoko. Nejvýše ceněný byl nejlepší střelec turnaje Milan Baroš, v té době hráč Liverpoolu. Po šampionátu ho chtěl do Realu přivést Lorenzo Sanz. Mělo to však jedno ale. Sanz by musel uspět v prezidentských volbách. Ty nevyhrál, úspěšnější byl úřadující prezident Fiorentino Perez, který Baroše do Madridu nepřivedl. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Rosický Společně s Milanem Barošem stál šéf Realu Sanz také o příchod Tomáše Rosického, což potvrzoval i agent obou hráčů Pavel Paska: „Baroše i Rosického si chce Sanz pojistit na čtyři roky. Podmínky kontraktu jsou opravdu vynikající." Rozdíl byl v tom, že Baroš měl jít na San Bernabeu hned, Rosický o rok později, až by skončila smlouva Zidanovi. „To je jediná alternativa, která se nabízí," potvrdil Paska. Znovuzvolení Pereze však znamenalo konec těmto plánům. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Ujfaluši V roce 2005 se v souvislosti s Realem Madrid hovořilo také o Tomáši Ujfalušim, v té době sedmadvacetiletém reprezentantovi a obránci italské Fiorentiny. „Byl bych blázen, kdybych řekl, že bych za Real nechtěl hrát. Nic oficiálního ale nevím," řekl tehdy, ale zároveň připustil, že o možném zájmu z Madridu slyšel. Do Madridu však nakonec skutečně odešel. O tři roky později oblékl barvy konkurenčního Atlétika. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Necid Třetím Tomášem, o kterého se údajně Real Madrid zajímal, byl mladý útočník Necid. To bylo v roce 2009, poté, co se ze Slavie přestěhoval do moskevského CSKA. „O zájmu Realu Madrid dlouhodobě víme, jeho zástupci Tomáše sledovali už při semifinále mistrovství Evropy do devatenácti let," prohlásil tehdy Necidův agent David Nehoda. U těchto slov ale vše skončilo a Necid pak z CSKA zamířil přes nizozemské Zwolle do tureckého Bursasporu. Foto: Profimedia.cz

Martin Fenin Útočníkovi, který byl jednou z největších nadějí českého fotbalu minulých let, se dříve věštila velká budoucnost. Po světovém šampionátu hráčů do dvaceti let v Kanadě, na kterém dal jediný český gól ve smolném finále s Argentinou, o něj projevilo zájem několik velkoklubů. A podle všeho také Real Madrid. „Před čtrnácti dny jsem tam byl. Real sonduje situaci okolo Martina," prohlásil v listopadu 2007 jeho agent Pavel Zíka. Teplice za Fenina údajně chtěly 200 milionů korun. Nadějný útočník ale nakonec odešel do německého Frankfurtu. Zbytek už je smutný příběh... Foto: Profimedia.cz