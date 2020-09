Močení na penaltovou značku a 10 dalších pořádně ujetých fotbalových rituálů

Ve fotbalovém prostředí je to úplně běžná věc. Skoro všichni, kdo se v něm pohybují, mají své rituály a věří pověrám. Některé obsese ale opravdu stojí za to. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 11 podivných obřadů, které před utkáním praktikují nebo praktikovali fotbaloví hráči, trenéři či šéfové klubů.

Bobby Moore Na hřišti byl u spousty věcí jako první, ale v kabině se držel zpátky. Fotbalová legenda a kapitán anglických mistrů světa z roku 1966 Bobby Moore si v šatně nesvlékal trenýrky nikdy dříve, než to udělali všichni ostatní hráči. Foto: Profimedia.cz

Malvin Kamara Bývalý reprezentant Sierry Leone Malvin Kamara před lety přiznal, že do správného střeleckého rozpoložení ho dostává sledování filmu „Karlík a továrna na čokoládu“ (Charlie and the Chocolate Factory). Poté, co v pětačtyřiceti zápasech nastřílel jen tři góly a dostal v roce 2009 padáka z Huddersfieldu, se už do profesionálního fotbalu nevrátil. Foto: Profimedia.cz

Pepe Reina Bývalý dlouholetý branář Liverpoolu a momentálně hráč Lazia Řím Pepe Reina prozradil před lety novinářům, že před každým zápasem musí natankovat plnou nádrž svého auta. Před stadionem pak parkuje vždycky na stejném místě a civilní oblečení svléká v kabině pokaždé ve stejném pořadí. Foto: Profimedia.cz

Gary Lineker Nejlepšímu anglickému střelci v historii světových šampionátů Garymu Linekerekovi, který hrával za Everton, Barcelonu a Tottenham Hotspur, je nyní 59 let a pracuje jako televizní sportovní komentátor. Jednou se svěřil novinářům, že v přípravných zápasech nikdy nepálil na branku. Bál se, že kdyby to dělal, mohl by si „vystřílet všechny své dobré střely.“ Foto: Profimedia.cz

John Terry Někdejší defenzivní opora Chelsea John Terry věřil hned několika pověrám. Například před zápasem poslouchal stále stejné cédéčko, používá stejný pisoár a sedával na stejném místě v týmovém autobuse. Dokonce tvrdil, že od začátku své fotbalové kariéry používal jediné chrániče holení. Ztratil je prý až po zápase s Barcelonou v Lize mistrů v roce 2005. Foto: Profimedia.cz

Roy Hodgson Bývalý kouč anglické reprezentace a nynější lodivod Crystal Palace Roy Hodgson, tvrdí, že když jede jeho mužstvo na vítězné vlně, vždycky nosí stejné oblečení. Všechno – včetně ponožek a spodního prádla. Krátké angažmá v Liverpoolu v sezoně 2010/11 ho však přišlo docela draho. Prakticky na každý zápas si musel pořizovat nový oblek… Foto: Profimedia.cz|

David James Bývalý gólman anglické reprezentace si před každým zápasem potrpěl na několik specialit. David James zásadně před výkopem s nikým neprohodil ani slovo. Také si dával pozor, aby na záchodky chodil vždycky ve chvíli, kdy tam není žádný z jeho spoluhráčů. A opravdová lahůdka nakonec – předtím, než tam vstoupil, plivl na zeď… Foto: Profimedia.cz

Romeo Anconetani Někdejší šéf italského klubu Pisa Romeo Anconetani byl známý svými výstřednostmi. Před zápasy svého týmu prováděl opravdu podivné kousky. Na každou polovinu hřiště hodil hrst soli. Ale čím byl zápas důležitější, tím více soli na trávník sypal. V jednom z obzvlášť důležitých zápasů proti celku Cesena rozsypal po hřišti 26 kilogramů bílého nerostu.

Neil Warnock Když trenér Neil Warnock táhl před lety celek Queens Park Rangers do Premier League, během vítězné šňůry mužstva zastavil své auto vždycky na každé křižovatce na cestě domů. A to i tehdy, když na semaforu svítila zelená. Řidiči za ním museli být z výher Rangers opravdu nadšení… Foto: Profimedia.cz

Sergio Goycochea Bývalý reprezentační brankář Argentiny Sergio Goycochea před zápasem nenápadně močil na značku pokutového kopu. Když se na to přišlo, poznamenal: „Když máte přirozené nutkání, tak prostě musíte. Dělal jsem to ale velmi decentně a nikdo si na to nestěžoval.“ A pak padejte ve vápně… Foto: Profimedia.cz