Moc šancí nedostali. 7 fotbalistů, kteří v aktuální sezoně Chance ligy neodehráli víc než 6 minut

Do aktuálního ročníku Chance ligy dosud zasáhlo 366 hráčů. Deset z nich nechybělo na hřišti ani jednu minutu. Přenesme se ale na opačný pól žebříčku.



Jsou hráči, kteří měsíce čekají na svou šanci, z lavičky náhradníků se ale na hřiště nepodívají. Takových najdeme v podzimní části Chance ligy řadu. Sedm borců si letos do statistik připsalo maximálně šest odehraných minut. Najdete je v následujících kapitolách.

Jakub Pešek (Sparta Praha) – 6 minut Jakub Pešek přišel do Sparty během léta 2021 z Liberce a podepsal v klubu tříletou smlouvu. Okamžitě se stal jedním z pilířů sestavy. Ofenzivní záložník, který může alternovat i na pozici křídla, pražskému týmu pomohl v premiérové sezoně na Letné sedmi ligovými góly a šesti asistencemi. Dobrou formu si přenesl také do reprezentace. Živá přestupní trasa. 6 nejdražších fotbalistů, kteří přestoupili z Liberce do Sparty V sezoně 2022/23 však jeho rozlet zásadně zbrzdilo vážné zranění křížového vazu, takže odehrál jen tři úvodní ligová utkání. V minulém ročníku už nastupoval na hřiště pravidelně, ale v tom současném už jen paběrkuje minuty. Nastoupil jen do utkání na hřišti Teplic, v němž odehrál šest minut. Smlouvu na Letné má podepsanou do konce června příštího roku. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Hejda (Viktoria Plzeň) – 5 minut Na západ Čech přišel obránce Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z šesti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších mistrovských trofejích už se podílel coby klíčový hráč Viktorky. 17 hráčů Plzně, kteří dali gól v Lize mistrů. Blýskli se proti Realu Madrid i Barceloně Nyní je mu 34 let a v klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025. V aktuálním ročníku však kvůli zdravotním potížím až do poloviny září neodehrál ani jednu soutěžní minutu. Od té doby nastoupil do dvou střetnutí – proti Olomouci si připsal na konto jednu minutu, při vítězství nad Pardubicemi odehrál čtyři závěrečné minuty. Foto: Profimedia.cz

Jiří Skalák (Dynamo České Budějovice) – 4 minuty Bývalý hráč Sparty, Mladé Boleslavi či anglického Brightonu Jiří Skalák přišel do Českých Budějovic loni v srpnu. Patřil k lídrům kabiny, takže nebylo překvapením, když jihočeský klub aktivoval v létě klauzuli o prodloužení smlouvy. V aktuálním ročníku však utrpěl zranění v obličeji a téměř měsíc byl mimo hru. Když se uzdravil, byl odeslán do rezervního týmu. Dostat zpátky do formy se snaží v druhé nejvyšší soutěži. V elitní lize má v této sezoně na kontě pouhé dva starty a čtyři odehrané minuty v zápasech se Slavií a Olomoucí. Foto: Profimedia.cz

Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905) – 3 minuty Je mu 43 let, v nejvyšší soutěži kroutí už dvacátou sezonu, z toho v pražské Bohemce patnástou. Záložník Josef Jindřišek hrával ještě před příchodem do Ďolíčku, kde se stal klubovou legendou, také v Olomouci a v Jablonci. Dosud nastřádal do statistik 443 ligových zápasů, během nichž zaznamenal 25 gólů. V aktuálním ročníku pobyl na hřišti jen tři minuty v srpnovém utkání na hřišti Slovácka (0:0). Foto: Profimedia.cz

Daniel Kaštánek (FC Hradec Králové) – 2 minuty Jednadvacetiletý záložník Daniel Kaštánek má ještě celou kariéru před sebou. Zatím během ní posbíral deset prvoligových startů. Odchovanec Sparty si odbyl debut na Letné v listopadu roku 2022 proti Slovácku (4:0) a do konce sezony 2022/23 si připsal do statistik ještě jeden zápas. Letos v únoru byl uvolněn na hostování do Hradce Králové, kde by měl setrvat do konce kalendářního roku. Ještě v jarní části minulé sezony odehrál za votroky šest střetnutí, z toho čtyři v základní sestavě, v té aktuální jej však ze hry vyřadilo zranění kotníku. Na hřišti se objevil jen na dvě minuty v závěru srpnového východočeského derby v Pardubicích. Foto: Profimedia.cz

Filip Slavíček (Sigma Olomouc) – 1 minuta Pravý obránce Filip Slavíček má místo v rezervním týmu Olomouce a hraje ve druhé nejvyšší soutěži, přesto si na konto připsal v aktuálním ročníku alespoň jedinou minutu v první lize. Na plac šel v samém závěru zářijového střetnutí s Baníkem Ostrava na Andrově stadionu (2:2). Svou bilanci startů v elitní soutěži tak rozmnožil na dva starty a celkem 75 minut. Předtím se na hřiště dostal v dubnu roku 2022, takže na další zápis do statistik čekal skoro dva a půl roku. Foto: sigmafotbal.cz

Lukáš Vraštil (Sigma Olomouc) – 1 minuta Stoper Lukáš Vraštil býval členem mládežnických reprezentačních výběrů České republiky, do seniorského národního týmu ale nikdy pozvánku nedostal. Celou kariéru zatím strávil v tuzemských klubech. V nejvyšší soutěži se objevil poprvé v sezoně 2013/14 v dresu Mladé Boleslavi a postupně pak hájil barvy Baníku Ostrava, Brna a Zlína, než v roce 2022 zakotvil v Olomouci. Na Hané v minulých dvou ročnících hrával pravidelně v základní sestavě, v tom současném má na kontě jedinou odehranou minutu, když střídal ve vítězném utkání na Letné, v němž Sigma porazila Spartu 3:2. Foto: Profimedia.cz