Moc šancí nedostali. 4 fotbalisté, kteří v aktuální sezoně Fortuna ligy odehráli jedinou minutu

Jsou hráči, kteří měsíce čekají na svou šanci, z lavičky náhradníků se ale na hřiště nepodívají. Takových bylo v podzimní části první ligy několik desítek. Další čtyři borci si letos do statistik připsali jedinou minutu. Jejich jména najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

S Libercem kdysi dobýval Evropu, nakoukl do reprezentace a na rok se zastavil ve Francii. Teď je ve fotbalovém životě Lukáše Pokorného všechno vzhůru nohama; nejdřív trpěl kvůli bolavým tříslům, pak marodil se zánětem na stydké kosti. Borec, který je momentálně na hostování ze Slavie v Bohemians, během více než roku odehrál jen jedinou minutu v soutěžním utkání. Bylo to na konci srpna, kdy naskočil na hřiště v samém závěru zápasu v Brně.

Ostravský odchovanec Filip Kaša odehrál tři sezony v Baníku a roce 2016 odešel na Slovensko, kde následně působil čtyři roky v dresu Žiliny, s níž si připsal na konto zisk mistrovského titulu. Před ročníkem 2020/21 se vrátil do vlasti a jako volný hráč se upsal Plzni. Na hřiště v soutěžním utkání se však dostal až v posledním utkání roku proti Slavii, a to pouze na jedinou minutu.

Radim Černický (Slovan Liberec)

V minulé sezoně si ve věku 19 let odbyl Radim Černický debut v nejvyšší soutěži dospělých. Naskočil do čtyř utkání a odehrál 130 minut. Urostlý záložník je členem týmu i v aktuálním ročníku, na hřiště se však během podzimu dostal jen jednou. V listopadu naskočil na poslední minutu do střetnutí s Teplicemi.

Foto: fcslovanliberec.cz