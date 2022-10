Moc šancí nedostali. 4 fotbalisté, kteří v aktuální sezoně Fortuna ligy neodehráli víc než 3 minuty

Záložník David Jambor se poprvé objevil ve Fortuna lize už v září roku 2020, kdy odehrál 17 minut v utkání proti Zlínu. Do konce sezony 2020/21 pak stihl naskočit ještě do šesti zápasů, pak se ale se Zbrojovkou na rok odporoučel do druhé ligy. Po návratu mezi elitu si v současném ročníku zahrál jen v jednom střetnutí – na konci července pobyl dvě minuty na hrací ploše v domácím souboji se Slováckem (2:2). Do statistik si zapsal dvě úspěšné přihrávky.

Václav Kadlec (FK Jablonec) – 2 minuty

Václav Kadlec se v roce 2013 vydal ze Sparty do Eintrachtu Frankfurt. Úvod bundesligového angažmá měl báječný, jenže pak vypadl ze sestavy a v únoru roku 2015 se vrátil do Sparty. Ve 13 zápasech dal devět branek, dostal se znovu do reprezentace a opět zmizel v cizině, konkrétně v dánském Midtjyllandu. Odtud se však v roce 2016 znovu stěhoval na Letnou, kde působil až do února 2020, kdy kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím s koleny ukončil kariéru.

Z odchodu do důchodu se však jednoho dne „vyspal“ a opět obul kopačky. V minulých dvou sezonách se mihl v Mladé Boleslavi a v Jablonci, odkud letos v září zamířil do druholigové Viktorie Žižkov. Ještě než tak učinil naskočil v barvách severočeském celku do dvou zápasů - vždy na jednu minutu - na hřiště. I tak málo času mu stačilo k tomu, aby viděl žlutou kartu.

Foto: Profimedia.cz