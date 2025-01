Moc nechybělo. 4 čeští hokejisté, kteří se mohli potkat ve Vancouveru

Víte, co měli společného Josef Beránek, Robert Kron, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Šlégr, Marek Malík, Martin Ručinský nebo Lukáš Krajíček? Všichni hráli za Vancouver.

Loni v létě podepsal s Vancouverem osmiletý kontrakt na 58 milionů dolarů. Tak moc si Filipa Hronka v organizaci cení. Sedmadvacetiletý bek zamířil do Vancouveru v průběhu ročníku 2022/23 z Detroitu, uplynulou sezonu pak končil s 48 body, čímž si vytvořil své maximum. Část letošního ročníku promarodil, dosud odehrál 27 zápasů a posbíral 13 (2+11) bodů.

Pětadvacetiletý gólman odchytal v minulé sezoně šest zápasů za Las Vegas. V létě podepsal dvouletou smlouvu s Vancouverem, na začátku října ale putoval do Bostonu. Jenže uplynulo jen pár dní a Jiří Patera byla zpátky ve Vancouveru. Do NHL v tomto ročníku nenakoukl, na kontě má sedm startů v AHL.

Martin Nečas

Velké téma posledních dní. Ještě v létě se zdálo, že Martin Nečas odejde z Caroliny, nakonec ale zůstal a rozehrál svou životní sezonu. Jenže v minulých dnech z ničeho nic zamířil do Colorada, odkud se do Caroliny stěhoval Mikko Rantanen. Vše ale mohlo být jinak. Spekulovalo se totiž i o možné výměně do Vancouveru.

Foto: Profimedia.cz