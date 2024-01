Mladík, posila i reprezentant. 5 útočníků, kteří by na jaře mohli hrát v Plzni

Nigerijský forvard se v Plzni dlouho neohřál. Loni na jaře ve Viktorce hostoval z Karviné, v létě jej západočeský klub koupil, ale teď ho prodává dál. Konkrétně do bundesligového Frankfurtu. Kdo ve Viktorce autora šesti podzimních ligových tref může nahradit? Podívejte se.

Odchod Durosinmiho je pro Plzeň velkou ztrátou, ovšem ne až tak bolavou, jak se může na první pohled zdát. Ve Viktorce totiž pokračuje Tomáš Chorý, který se na podzim dostal i do reprezentace. V lize dal tři branky, důležité trefy přidal i v Evropě. Osmadvacetiletý forvard patří k nejlepším hráčům ligy, jeho kredit však sráží zbytečné zkraty, kterých se nedokáže vyvarovat.

Bývalý reprezentační forvrad, kterého srážely časté zdravotní problémy, přišel do Plzně v průběhu minulé sezony. Na jaře se trefil čtyřikrát, letos v lize přidal další dvě branky. Pokud je jednatřicetiletý Matěj Vydra fit, stále může být platný.

Loni měl skvělý start, pak jej ale zastavily zdravotní problémy. V letošním ročníku Jan Kliment zasáhl do 14 ligových startů, už ale nebyl tak nebezpečný, jako v minulém ročníku. V závěru podzimu však naskočil dvakrát v základu a vstřelil i jeden gól. Hraje o budoucnost, po sezoně mu končí smlouva.

Jean-David Beauguel

V zákulisí se spekuluje o zajímavém návratu. Plzeňský dres by údajně mohl znovu navléknout francouzský útočník Jean-David Beauguel, jenž v sezoně 2021/22 nasázel 19 branek, Viktorce pomohl k titulu a sám pak odešel do zahraničí. Aktuálně působí v Saudské Arábii, tam ale nehraje a mohl by se vrátit zpátky. Otázkou je, zda jej Viktorka bude v 31 letech ještě chtít.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia