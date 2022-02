Mládí vpřed! Toto jsou 4 teenageři, kteří byli loni v létě draftováni a už okusili NHL

V draftu NHL se většinou objevují hráči, jimž je 18 let. Podle statistik si převážná většina z nich odbude premiéru v NHL až ve dvaceti, nebo ještě později. Existují ale i borci, kteří dostanou důvěru prakticky okamžitě. V aktuální sezoně se na ledě objevili čtyři borci z loňského draftu. Najdete je v následujících kapitolách.

Janis Moser (Švýcarsko) – 60. výběr v draftu (Arizona Coyotes) Kdo by to řekl, že švýcarský obránce Janis Moser, který šl v loňském draftu na řadu jako šedesátý na konci druhého kola, bude tak rychle válet v NHL? A to nikdy nepůsobil v zámořské juniorské ani seniorské soutěži a za Atlantik se vydal až po draftu. Arizona, která si ho vybrala, mu nabídla nováčkovský kontrakt a po krátkém pobytu ve farmářském celku v AHL, kde se velmi rychle adaptoval, dostal v polovině prosince první šanci v NHL. Od té doby nasbíral 24 startů a devět bodů (3+6). Moser je všestranný zadák s vynikajícími bruslařskými schopnostmi. je to ideální hráč pro přesilovky. Může mít před sebou skvělou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Cole Sillinger (Kanada) – 12. výběr v draftu (Columbus Blue Jackets) Z draftu rovnou do týmu Columbusu. Takhle rychlé to bylo v případě kanadského forvarda Colea Sillingera. Na řadu šel jako dvanáctý, když po něm sáhli skauti Blue Jackets jako po své druhé volbě v roce 2021. Sillinger je velmi dobrý střelec, především jeho střela zápěstím je mimořádná zbraň a zjistili to už také gólmani v NHL. V aktuálním ročníku naskočil do 48 zápasů, v nichž posbíral do statistik 17 bodů za osm gólů a devět asistencí. Foto: Profimedia.cz

William Eklund (Švédsko) – 7. výběr v draftu (San Jose Sharks) Mnozí skauti označovali Williama Eklunda za nejlepšího evropského hráče, který se objevil v loňském draftu NHL. Levé křídlo Djurgardenu momentálně kroutí v 19 letech už třetí sezonu v nejvyšší švédské soutěži dospělých. Eklund je vynikajícím bruslařem a podle hokejových expertů je typově podobný hvězdě Caroliny Hurricanes Sebastianu Ahovi. V sezoně 2020/21 se stal nejlepším nováčkem a nejlepším střelcem mezi juniory v SHL. Měří sice jen 178 centimetrů, ale výškový handicap nahrazuje chytrostí. Je to kreativní rychlík s nesmírně šikovnýma rukama, který tvrdě pracuje pro mužstvo. 6 mladých Švédů, kteří šli v loňském draftu NHL na dračku. Jak si dnes vedou? Na startu sezony dostal šanci zahrát si v NHL a zvládl devět utkání, v nichž posbíral do statistik čtyři body za asistence. Pak ho San Jose poslalo hostovat do jeho mateřského klubu. Není vyloučeno, že se ještě do konce ročníku dočká návratu na led v nejelitnější hokejové lize světa. Je dosud jediným Švédem z loňského draftu, který naskočil na led v NHL. Foto: Profimedia.cz