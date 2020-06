Mládí vpřed! Toto je 5 teenagerů, kteří byli loni v létě draftováni a už okusili NHL

V draftu NHL se většinou objevují hráči, jimž je 18 let. Podle statistik si převážná většina z nich odbude premiéru v NHL až ve dvaceti, nebo ještě později. Existují ale i borci, kteří dostanou důvěru prakticky okamžitě. V aktuální sezoně odehráli tři hokejisté, kteří prošli draftem v roce 2019, více než 60 utkání v základní části soutěže. Celkem se na ledě objevilo pět borců z tohoto ročníku. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Tobias Björnfot (Švédsko) – 22. výběr v draftu (Los Angeles Kings) Obránce Tobias Björnfot je jediným z 26 švédských hokejistů, kteří prošli loňským draftem, jenž už zasáhl do bojů v NHL. V dresu Los Angeles naskočil do třech utkání, v nichž nebodoval. Zlatý a bronzový medailista ze světového šampionátu hráčů do 18 let, který na letošním mistrovství světa juniorů pomohl reprezentaci Tre Kronor ke třetímu místu, byl před draftem hráčem Djurgardenu a do zámoří se vydal loni v létě. Drtivou část ročníku strávil ve farmářském celku Ontario Reign v AHL, kde na sebe stačil upoutat pozornost výbornými výkony. Ve 44 zápasech nasbíral 19 bodů (6+13) a v plus/mínus hodnocení byl na 13 kladných bodech. 5 mladých Švédů, kteří šli v loňském draftu NHL na dračku. Jak si dnes vedou? Björnfot je velmi dobrý bruslař, který umí výborně číst hru a kromě defenzívy dovede také slušně podpořit útok. Je to vůdčí typ a ideální hráč pro přesilovky, fyzicky velice dobře disponovaný borec, který zvládá hrát pod tlakem. Foto: Profimedia.cz

Ville Heinola (Finsko) – 20. výběr v draftu (Winnipeg Jets) Finský obránce Ville Heinola si v ročníku 2019/20 zahrál ve třech týmem ve třech rozličných soutěžích. Nedlouho po loňském draftu podepsal vstupní kontrakt s Winnipegem, který si ho vybral jako 20. hráče v celkovém pořadí a během prvních týdnů po startu NHL odehrál v prestižní lize osm utkání, ve kterých se blýsk pěti body a gól a čtyři nahrávky. Další tři zápasy zvládl ve farmářském celku Manitoby v AHL. V listopadu však vedení klubu rozhodlo, že pustí Heinolu, který na přelomu let 2018/19 vybojoval zlato na mistrovství světa juniorů, zpátky do vlasti. Zbytek sezony strávil na hostování v klubu Lukko Rauma. Foto: Profimedia.cz

Kirby Dach (Kanada) – 3. výběr v draftu (Chicago Blackhawks) Nejvýše postaveným Kanaďanem v loňském draftu NHL byl útočník Kirby Dach, kterého si jako třetího v celkovém pořadí vybralo Chcago. Blackhawks mu okamžitě dali šanci v elitní lize a on v základní části odehrál 64 střetnutí, v nichž posbíral 23 bodů (8+15). Urostlý – 193 centimetrů vysoký – centr má mimořádný cit pro hru. Navzdory postavě je velmi obratný, má nesmírně šikovné ruce, výbornou střelu zápěstím a chytrou hlavu. Je to vůdčí typ, který umí diktovat tempo hry a když je třeba, vzít na sebe odpovědnost. Odborníci mu věští skvělou hokejovou budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Kaapo Kakko (Finsko) – 2. výběr v draftu (New York Rangers) I když má Kaapo Kakko teprve 19 let, na krku se mu už houpaly tři zlaté medaile z velkých světových akcí. Vychutnal si triumf na šampionátu hráčů do 18 let, na mistrovství světa juniorů i seniorů. Rychlé a chytré finské křídlo umí skvěle číst hru, je jisté na puku, famózně bruslí a ruce má šikovnější než drtivá většina současných hokejistů. V NHL kroutí premiérovou sezonu a teprve se otrkává mezi nejlepšími hráči světa, ale jakmile si zvykne a dostane víc prostoru, může z něho být superstar. V ročníku 2019/20 odehrál 66 utkání a nasbíral 23 bodů (10+13). Foto: Profimedia.cz