Mládí vpřed! 7 talentovaných hokejistů z loňského draftu, kteří už vědí, jaké to je hrát v NHL

V draftu NHL se většinou objevují hráči, jimž je 18 let. Podle statistik si převážná většina z nich odbude premiéru v NHL až ve dvaceti, nebo ještě později.

Je třeba uvést, že Priščepov prošel draftem jako dvacetiletý, byl tedy o dva roky starší než většina borců, kteří byli „v osudí“ spolu s ním. Před draftem hrál tři roky v juniorské soutěži QMJHL a v ročníku 2023/24 si řekl o pozornost skautů průměrem více než jednoho bodu na utkání. Sezonu po draftu trávil převážně ve farmářském týmu Colorada v soutěži AHL, desetkrát si ale zahrál i v elitní lize, aniž by bodoval. Smlouvu s Avalanche má podepsanou do roku 2027.

Je naprosto výjimečné, aby mladý hokejista, který prošel draftem až v sedmém kole, naskočil hned v první sezoně po draftu do NHL. Ruskému útočníkovi Nikitovi Priščepovovi, který byl poslední volbou Colorada v loňském výběru, se to povedlo.

Centr Jett Luchanko se stal třináctou volbou loňského draftu, když na něj ukázali zástupci Philadelphie. Rychlý a chytrý forvard s defenzivními instinkty je majitelem zlaté medaile z mistrovství světa hráčů do 18 let a nesmírně se mu povedla poslední sezona před draftem, během níž hrál v juniorské lize OHL a zaznamenal průměr více než jednoho bodu na utkání. Ve stejném tempu pokračoval i v uplynulém ročníku, během něhož se už ale také dočkal premiérové pozvánky do NHL. V dresu Flyers naskočil do čtyř utkání. Na přelomu roku se objevil v národním týmu Kanady na šampionátu juniorů.

Zeev Buium (USA) – 12. výběr v draftu (Minnesota Wild)

Bilance v sezoně 2024/25: 4 zápasy v play-off – 1 bod (0+1)

Obránce Zeev Buium je produktem amerického národního programu rozvoje hokejových talentů. Kromě zlaté medaile z mistrovství světa hráčů do 18 let už má ve sbírce cenných kovů také dva nejcennější kovy z šampionátů juniorů a letos se s výběrem USA radoval z mistrovského titulu na seniorském turnaji. Sezonu 2023/24 strávil produktivní zadák v soutěži NCAA v dresu denverské univerzity a ve 42 zápasech nasbíral do statistik 50 bodů za 11 gólů a 39 asistencí.

Před čtyřmi lety byl do NHL draftován jeho bratr Shaim, po němž ve druhém kole sáhl Detroit. V nejkvalitnější zámořské soutěži si ale dosud nezahrál. To Zeev do NHL naskočil už v prvním ročníku po draftu. V základní části se nedočkal, ale odehrál čtyři střetnutí v play-off a zaznamenal premiérový bod za asistenci. Je nesmírně silný na puku a má úžasně šikovné ruce, je kreativní, dokáže skvěle číst hru a výborně bruslí. Má všechny předpoklady, aby se z něj v budoucnosti stala jedna z hvězd ligy.

