Mládí vpřed! 7 hráčů, jimž není víc než 22 let, kteří by jednou mohli táhnout Los Angeles Kings

Není to až tak dávno, co bylo Los Angeles špičkovým týmem. Jenže vítěz Stanley Cupu z let 2012 a 2014 se v minulých pěti sezonách třikrát neprobojoval do play-off a dvakrát skončil ve čtvrtfinále Západní konference, což je signál, že něco není v pořádku. Možná je čas vsadit na dravé mládí. Los Angeles může být mužstvem budoucnosti. Klub má totiž práva na řadu talentovaných hokejistů, kteří vyzrávají v juniorských a univerzitních soutěžích, ve farmářském celku, ale také v evropských ligách. V následujících kapitolách najdete sedm nadaných mladých hráčů, z nichž žádnému není víc než 22 let, kteří by jednou mohli táhnout Kings stejně jako to dnes dělají třeba Anže Kopitar, Kevin Fiala či Drew Doughty.

Alex Laferriere – 21 let (USA) Američan Alex Laferriere je jedním z velkých příslibů Los Angeles do budoucnosti. Kings po něm sáhli v roce 2020 ve třetím kole draftu. V uplynulých dvou sezonách hrál v univerzitní soutěže NCAA a v 69 zápasech posbíral 73 bodů, přičemž 35 z nich bylo za přesné trefy. Jednadvacetileté pravé křídlo je skvělým kanonýrem a ideálním hráčem pro přesilové hry. V kalifornském klubu má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2025 a v nadcházejícím ročníku by se mohl dočkat první pozvánky do NHL.

Jordan Spence – 22 let (Kanada) Narodil se v Austrálii a kromě kanadského má také japonské občanství. Jordana Spenceho draftovalo Los Angeles v roce 2019 až ve čtvrtém kole, ale jak se zdá, mohla by to být trefa do černého. Nevysoký zadák (měří jen 179 centimetrů) strávil tři sezony v juniorské lize QMJHL, kde se hned v premiérovém ročníku stal nejlepším nováčkem a v dalších dvou nejlepším obráncem. Na přelomu let 2020 a 2021 si zahrál na šampionátu dvacítek, kde pomohl reprezentaci javorového listu ke stříbrným medailím, a nyní už válí mezi dospělými ve farmářském celku Ontario Reign v AHL. Největší předností talentovaného beka je rychlost a kreativita. Umí perfektně podporovat útok. V NHL dosud odehrál jen 30 utkání, ale v nadcházející sezoně by mohl dostat větší šanci v prvním týmu. Určitě má schopnosti na to, aby se nastálo v elitní soutěži prosadil.

Tobias Björnfot – 22 let (Švédsko) Obránce Tobias Björnfot je jedním z 26 švédských hokejistů, kteří byli draftováni do NHL v roce 2019. V dresu Los Angeles už od té doby naskočil do 116 utkání, v nichž zaznamenal 15 bodů (1+14). Zlatý a bronzový medailista ze světového šampionátu hráčů do 18 let, který na mistrovství světa juniorů v roce 2020 pomohl reprezentaci Tre Kronor ke třetímu místu, byl před draftem hráčem Djurgardenu a do zámoří se vydal v létě 2019. Björnfot je velmi dobrý bruslař, který umí výborně číst hru a kromě defenzívy dovede také slušně podpořit útok. Je to vůdčí typ a ideální hráč pro přesilovky, fyzicky velice dobře disponovaný borec, který zvládá hrát pod tlakem.

Arthur Kaliyev – 22 let (USA) V ročníku 2020/21 nakoukl útočník Arthur Kaliyev na jeden zápas do NHL a hned v něm dokázal skórovat. Od toho následujícího už byl platným členem kádru. Aktuálně dvaadvacetiletý Američan byl draftován v roce 2019 jako 33. hráč v celkovém pořadí. Skautům Kings na urostlém hokejistovi imponovala pracovitost, bojovnost a excelentní střela zápěstím. Talentovaný borec má v kalifornském klubu podepsanou smlouvu do roku 2024 a trenéři by na jeho výkonech mohli výrazně stavět.

Quinton Byfield – 21 let (Kanada) Kanaďan Quinton Byfield se stal dvojkou draftu v roce 2020 poté, co se mu nesmírně povedla sezona v juniorské lize OHL, v níž v dresu celku Sudbury Wolves zaznamenal průmět téměř dvou bodů na utkání. Na přelomu let 2019 a 2020 se podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě a o rok později výrazně přispěl k zisku stříbra. Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 18 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL V prestižní zámořské lize naskočil během tří sezon do 99 střetnutí a zaznamenal 33 bodů. Téměř dvoumetrový, ale překvapivě velmi obratný a rychlý hromotluk, má nesmírně šikovné ruce a chytrou hlavu. Jeho potenciál by se mohl výrazně projevit v nadcházejícím ročníku.

Alex Turcotte – 22 let (USA) Z páté pozice si poprvé vybírali skauti Los Angeles v draftu roku 2019 a sáhli po americkém centrovi Alexi Turcottovi. Podle mínění řady expertů jde o výjimečného a komplexního hráče. Je rychlý, má perfektní práci s hokejkou a tvůrčí schopnosti. Kromě ofenzivních dovedností se umí také efektivně zapojit do defenzívy. Jeho Achillovou patou je náchylnost ke zraněním. V NHL zatím během minulých dvou sezon odehrál jen 12 utkání. V klubu má kontrakt ještě na jeden ročník, v němž by konečně mohl dostat více šancí předvést, co v něm vězí. Potenciál na elitní soutěž rozhodně má.

Brandt Clarke – 20 let (Kanada) Kdo sledoval v sezoně 2020/21 slovenskou nejvyšší soutěž, mohl v ní vidět jednu z pravděpodobných budoucích velkých hvězd NHL. Obránce Brandt Clarke odehrál na hostování za Nové Zámky 26 utkání a posbíral mezi dospělými 15 bodů (5+10). Mají dohromady jen 113 let. Takto mohla vypadat nejmladší pětka s brankářem v minulém ročníku NHL Zlatý medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let i z šampionátu juniorů je ideálním hráčem pro přesilovky a Los Angeles Kings po něm sáhli jako po osmém borci v celkovém pořadí předloňského draftu. V minulém ročníku působil převážně v juniorské lize OHL v celku Barrie Colts a držel si průměr více než dvou bodů na zápas. V NHL dosud naskočil do devíti utkání a zaznamenal v nich dvě asistence.