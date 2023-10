Mládí vpřed! 7 hokejistů, kteří v české extralize debutovali ještě před 16. narozeninami

7. Tomáš Plekanec (Kladno)

Tomáš Plekanec byl od ročníku 2005/06 až do roku 2018 neodmyslitelným článkem sestavy slavného Montrealu v NHL. Předtím prošel několika českými kluby v nižších soutěžích, ale především Kladnem, které ho připravilo na svět velkého hokeje. V ročníku 2000/01 povýšil do kladenského áčka, zároveň získal zlato na juniorském mistrovství světa a stal se nejlepším nováčkem roku. Premiéru v nejvyšší soutěži si však odbyl už v sezoně 1998/99, kdy naskočil do tří zápasů. Tím úplně prvním byl duel v říjnu roku 1998 na ledě Karlových Varů, nedlouho před jeho 16. narozeninami.