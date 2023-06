Mládí vpřed. 6 Čechů, kteří se v příští sezoně mohou „zabydlet“ v NHL

David Pastrňák, Martin Nečas nebo Tomáš Hertl patří k hvězdám NHL. Do té se derou i další mladíci. Vybrali jsme šest českých hráčů, kteří by se v brzké době mohli v nejlepší lize světa zabydlet. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

David Jiříček (19 let, Columbus Blue Jackets)

Byl šestkou posledního draftu NHL. Devatenáctiletý bek se prokousal do prvního týmu Columbusu, za Blue Jackets ale nakonec odehrál jen čtyři zápasy. Možná on sám čekal, že dostane více prostoru. V příštím ročníku už by se ale dočkat mohl, David Jiříček je rozhodně hráčem, na kterém by v Columbusu mohli stavět. Potvrdil to i na farmě v Clevelandu, kde posbíral 38 bodů, díky čemuž se dostal do týmu nadějí AHL.

Foto: Profimedia.cz