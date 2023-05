Mládí vpřed! 5 teenagerů z loňského draftu, kteří už vědí, jaké to je hrát v NHL

V draftu NHL se většinou objevují hráči, jimž je 18 let. Podle statistik si převážná většina z nich odbude premiéru v NHL až ve dvaceti, nebo ještě později. Existují ale i borci, kteří dostanou důvěru prakticky okamžitě. Také v loňském draftu figurovalo několik hráčů, kteří už v základní části sezony 2022/23 dostali v NHL šanci. Pětici těch, kterým se splnil sen, a zahráli si v prestižní zámořské soutěži, najdete v následujících kapitolách.

Owen Beck (Kanada) – 33. výběr v draftu (Montreal Canadiens) V únoru oslavil kanadský centr Owen Beck devatenácté narozeniny, ale už se může pyšnit tím, že odehrál jedno utkání v NHL. Mistr světa z letošního šampionátu juniorů naskočil v dresu Montrealu do jednoho utkání, jinak působil v juniorské soutěži OHL. V loňském draftu po něm sáhli Habs hned na začátku druhého kola a nejspíš je zaujaly jeho bruslařské schopnosti, rychlost a obratnost. Je to dokonalý článek propojující ofenzívu s obranou, který je před brankou soupeře smrtelně nebezpečný. V příští sezoně by měl dostat víc šancí. Foto: Profimedia.cz

Marco Kasper (Rakousko) – 8. výběr v draftu (Detroit Red Wings) Útočník Marco Kasper je rodákem z Innsbrucku, ale od roku 2020 se hokejově vzdělává ve Švédsku. Poprvé naskočil na tamní nejvyšší soutěže dospělých už v 16 letech a v současném ročníku v ní odehrál 52 utkání s bilancí osmi vstřelených branek a 15 asistencí. Už v předchozím ročníku se stal nejproduktivnějším juniorem ligy a s týmem Rögle BK také vyválčil vítězství v Lize mistrů. Téměř evropský draft. 5 talentů ze starého kontinentu, které si kluby z NHL vybraly v roce 2022 už v první desítce celkového pořadí Kasper je typem hráče, který rád hraje do těla a nebojí se osobních soubojů. S oblibou hraje u mantinelů, kde dokáže vybojovat spoustu puků a přesně přihrát spoluhráčům, nebo se tlačí do brankoviště a odvádí tam spoustu tvrdé práce – cloní, blokuje soupeře nebo se snaží dorážet odražené puky do sítě. Je to jeden z největších rakouských hokejových talentů posledních let. V Detroitu dostal v aktuální sezoně šanci v jednom utkání. Foto: Profimedia.cz

David Jiříček (Česká republika) – 6. výběr v draftu (Columbus Blue Jackets) Po čtyřech letech měla loni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Vědí, jak chutná NHL. 10 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Na konci roku 2021 odjel na mistrovství světa juniorů, kde si však hned v prvním střetnutí vážně poranil kolenní vazy a musel na operaci. Do konce sezony se už na ledě neobjevil. Přesto skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. Převážně hrál ve farmářském celku v soutěži AHL. V dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. Foto: Profimedia.cz

Shane Wright (Kanada) – 4. výběr v draftu (Seattle Kraken) Nedlouho po loňském draftu v roce 2021 byl označen za jedničku výběru v roce 2022 kanadský útočník Shane Wright. Nakonec šel na řadu jako čtvrtý. Dynamický centr s vynikajícími střeleckými instinkty i kreativním myšlením je občas přirovnáván svým talentem ke Connoru McDavidovi. Umí si perfektně pokrýt puk a má neskutečně šikovné ruce. Když se mluví o hráčích, kteří jsou vždycky ve správný čas na správném místě, tak Wright je jedním z nich, protože myslí několik kroků dopředu, takže když dostane puk, už přesně ví, co s ním udělá. Mají dohromady jen 113 let. Takto by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v NHL Dvě sezony před draftem odehrál v juniorské soutěži OHL v dresu celku Kingston Frontenacs, kde byl kapitánem. V součtu těchto ročníků zaznamenal ve 121 zápasech 160 bodů za 71 branek a 89 nahrávek. Ve sbírce úspěchů už má zlatou medaili ze světového šampionátu hráčů do 18 let, na němž zazářil v pěti zápasech 14 body (9+5), a letos se sedmi body v sedmi utkáních podepsal po zisk kanadského zlata na mistrovství světa juniorů. V NHL dostal šanci naskočit do osmi střetnutí, v nichž dal gól a zaznamenal asistenci. Foto: Profimedia.cz