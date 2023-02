Mládí vpřed. 5 „neokoukaných" českých útočníků do 25 let, kteří bojují o šampionát

V reprezentační nominaci na Švédské hokejové hry figurují Jan Kovář, Vladimír Sobotka či Jakub Flek. Ale taky pět českých útočníků (do 25 let), kteří toho v národním týmu dosud tolik neodehráli. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Oscar Flynn (23 let, Liberec)

Rodák z anglického Burnley hokejově vyrostl v Mladé Boleslavi, kde taky v sezoně 2017/18 poprvé nakoukl do extraligy. V průběhu minulého ročníku zamířil do Zlína a od léta je v Liberci. Na nové adrese se mu daří a v letošním ročníku posbíral už 30 bodů (17+13). V reprezentaci debutoval v sezoně 2020/21, teď se třiadvacetiletý forvard do národního týmu vrací.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia