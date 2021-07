Mládí vpřed! 4 teenageři, kteří byli loni v létě draftováni a už mají za sebou první sezonu v NHL

Dvojka draftu roku 2020 mezi obránci a šestka celkově, to je Jamie Drysdale – excelentní ofenzivní bek s výborným bruslením a citem pro hru. V ročníku 2020/21 se objevil v NHL ve 24 zápasech a posbíral v nich solidních osm bodů za tři góly a pět nahrávek. Drysdale je elegantní bruslař s čichem na góly. Má nebezpečně šikovné ruce a perfektní periferní vidění. Je to rychlý a neúnavný pravoruký zadák, který může vyrůst ve hvězdu ligy.

V uplynulém ročníku odehrál 53 zápasů, v nichž posbíral do statistik 29 bodů (12+17) a v únoru byl zvolen nejlepším nováčkem měsíce. Zářil také na letošním světovém šampionátu juniorů, kde byl oceněn jako nejlepší útočník turnaje a dostal se také do All-Star týmu.

Mají dohromady jen 116 let. Takhle by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v NHL

Německo má v NHL jednu superhvězdu v osobě Leona Draisailtla a jednu mladou hvězdičku v podobě Tima Stützleho. Devatenáctiletý univerzální útočník prošel loňským draftem, v němž po něm sáhla už jako po třetím hráči v celkovém pořadí Ottawa. Senátoři se nerozpakovali a talentovaného mladíka rychle zapracovali do sestavy. A on si vedl báječně.

Quinton Byfield (Kanada) – 2. výběr v draftu (Los Angeles Kings)

Kanaďan Quinton Byfield se stal dvojkou loňského draftu poté, co se nesmírně povedla sezona v juniorské lize OHL, v níž v dresu celku Sudbury Wolves zaznamenal průmět téměř dvou bodů na utkání. Loni se podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa juniorů a letos výrazně přispěl k zisku stříbra. Převážnou část uplynulého ročníku strávil ve farmářském týmu Ontario Reigh v soutěži AHL a vedl si tam velmi zdatně, což přimělo trenéry Los Angeles k tomu, aby ho povolali do NHL. V prestižní lize naskočil do šesti střetnutí a zaznamenal jednu asistenci. Téměř dvoumetrový, ale překvapivě velmi obratný a rychlý hromotluk, má nesmírně šikovné ruce a chytrou hlavu. Jeho potenciál by se mohl výrazně projevit už v nadcházejícím ročníku.

Foto: Profimedia.cz