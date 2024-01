Mládí vpřed! 4 teenageři, kteří byli loni v létě draftováni a už hrají v NHL

Projít draftem NHL ještě neznamená, že má mladý a talentovaný hráč okamžitě nakročeno do nejslavnější hokejové soutěže světa. Drtivou většinu teenagerů čeká dlouhá a trnitá cesta, než obléknou některý z dresů, jež patří k NHL. Každoročně se ale najde hrstka šťastlivců, kteří se v elitní lize etablují jen pár měsíců poté, co byli draftováni.



V draftu NHL se většinou objevují hráči, jimž je 18 let. Podle statistik si převážná většina z nich odbude premiéru v NHL až ve dvaceti, nebo ještě později. Existují ale i borci, kteří dostanou důvěru prakticky okamžitě. V aktuální sezoně se na ledě objevili čtyři borci z loňského draftu. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 Zach Benson (Kanada) - 13. výběr v draftu (Buffalo Sabres) Tři roky válel útočník Zach Benson v juniorské lize WHL v dresu celku Winnipeg Ice a s každou sezonou byl lepší. V té předminulé posbíral 63 bodů (25+38) v 58 zápasech, v minulém ročníku byl ale k nezastavení – po 60 střetnutích základní části měl na kontě 98 bodů za 36 branek a 62 asistencí. 10 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhl v loňském draftu NHL největší boj Jeho obrovskou předností je čtení hry. Dokáže perfektně předvídat, kam se bude situace na hřišti ubírat a vždycky je o krůček před protivníkem. Je rychlý, umí to na vhazování a tvrdě pracuje pro mužstvo. I když měří „jen“ 175 centimetrů, chtěl by ho mít v týmu zřejmě každý trenér v NHL. Momentálně si toto potěšení užívá kouč Buffala, které po nadaném hokejistovi sáhlo jako po třináctém hráči v loňském draftu. Okamžitě dostal šanci předvést, co umí, a on toho ukazuje opravdu hodně. Na led naskakuje ve třetí pětce, ale chodí i na přesilovky a ve statistikách má po 34 odehraných zápasech 14 bodů (4+10). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Adam Fantilli (Kanada) - 3. výběr v draftu (Columbus Blue Jackets) Devatenáctiletý Adam Fantilli hrál loni na mistrovství světa hráčů do 20 let a pěti body v sedmi zápasech pomohl výběru javorového listu ke zlatým medailím. O pár měsíců později se radoval i z prvenství na šampionátu dospělých, kde odehrál deset střetnutí a zaznamenal tři body (1+2). Rodák z Toronta hrál v minulé sezoně v juniorské lize NCAA, v níž hájil barvy univerzitního klubu Michiganu a sezona 2022/23 se mu nesmírně povedla. V 36 zápasech dal 30 branek a k nim přidal 35 asistencí. Získal ocenění pro nejlepšího nováčka roku a zároveň pro nejlepšího hráče soutěže. Ve stínu Pastrňáka či Vrány. 4 Češi z draftu 2014, kteří se nedočkali startu v NHL Fantilli má hodně šikovné ruce a vynikající střelu. Je rychlý, má výborné hokejové myšlení a nebojí se hry do těla. Očekávalo se, že bude v draftu vybrán mezi prvními v celkovém pořadí, a to se také stalo. Skočili po něm skauti Columbusu a on jim důvěru od začátku aktuálního ročníku splácí skvělou prací v NHL. Dosud odehrál 44 utkání, posbíral 25 bodů (11+14) a je jedním z aspirantů na Clader Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 Leo Carlsson (Švédsko) - 2. výběr v draftu (Anaheim Ducks) Útočník Leo Carlsson je odchovancem Färjestadu, odkud se v roce 2018 přesunul do klubu Örebro, v jehož dresu pak odehrál dvě sezony v nejvyšší soutěži dospělých. Na to, že mu na konci prosince bylo teprve 19 let, už stačil na hokejové scéně předvést slušnou kvalitu a moře talentu. 3 mladí Švédové, kteří šli v loňském draftu NHL nejdříve na řadu. Jak si dnes vedou? Urostlý forvard získal loni ocenění pro nejlepšího švédského juniora a zároveň byl nejproduktivnějším hráčem do 20 v tamní elitní lize, když ve 44 zápasech posbíral 25 bodů (10+15). Jeho silnou zbraní je rychlost a kreativní myšlení. Díky fyzickým dispozicím je silný a jen tak někdo ho neodstaví od puku. V loňském draftu šel na řadu už jako druhý v celkovém pořadí a z osudí si jej vytáhl Anaheim, který mu okamžitě našel místo v kádru. Dosud odehrál v NHL 24 utkání a posbíral 15 bodů (8+7). Vypadá to, že na jeho výkonech by zanedlouho mohli Ducks stavět. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Connor Bedard (Kanada) - 1. výběr v draftu (Chicago Blackhawks) Kanadský útočník Connor Bedard oslavil 18. narozeniny nedlouho před loňským draftem, ale nikdo dlouho dopředu nepochyboval o tom, že právě on se stane první volbou. A tak to také dopadlo. Bedard je podle expertů generačním talentem. Má za sebou tři sezony v juniorské lize WHL a pokaždé se v nich dostal v průměru na více než jeden bod na zápas. Ročník 2022/23 mu však vyšel úplně fantasticky – v 57 utkáních si zapsal do statistik 143 bodů za 71 branek a 72 nahrávek. Dalších 20 bodů posbíral v sedmi zápasech play-off. 22 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? Jeho schopnosti v práci s holí jsou excelentní, bezkonkurenční je také ve čtení hry a kreativním myšlení a přesnosti střelby. Výborně bruslí, je rychlý a není to individualista, nýbrž pracuje pro mužstvo, a to i v obranné činnosti. Všechny tyto atributy bohatě předvedl i na juniorském šampionátu dvacítek na přelomu let 2022 a 2023. Přivedl Kanadu ke zlatu a získal všechna individuální ocenění, která na turnaji získat mohl. V aktuální sezoně se okamžitě zařadil do kádru Chicaga. V podprůměrném a trápícím se týmu je nejproduktivnějším hráčem a velkým příslibem na lepší časy v blízké budoucnosti. Naneštěstí pro klub se však zranil a do konce února by měl být se zlomenou čelistí na marodce. Foto: Profimedia.cz