Mládí vpřed. 3 teenageři, kteří v aktuální extraligové sezoně oblékli dres Sparty

Ve Spartě působí mimořádně zkušení hokejisté jako například Jakub Kovář, Michal Kempný, Vladimír Sobotka nebo Michal Řepík. Vedle zkušených borců však sbírají extraligové starty i nadějní teenageři. Tři mladíky, kteří ještě nemají 20 let, ale už v aktuálním ročníku nahlédli do nejvyšší soutěže, najdete v následujících kapitolách.

Kromě toho, že válí v juniorské extralize, nastoupil už jako hostující hráč ve druhé lize v dresu Litoměřic, a šanci dostal na malou chvíli i v extralize dospělých. Na začátku prosince naskočil na necelou minutu do domácího duelu s Hradcem Králové. Nebýt toho, že jde o subtilního hokejistu (měří jen 173 centimetrů), prošel by téměř jistě draftem NHL. I přesto, že se v něm ale neobjevil, může mít před sebou světlou budoucnost. Fyzické nedostatky vyvažuje obratností, rychlostí a chytrostí.

Útočník Andrej Fábry se narodil v Jihlavě a na Vysočině také s hokejem začínal. Od 15 let už je ale hráčem Sparty, kde prošel dorosteneckými celky i juniorkou, v níž v minulém ročníku dělal kapitána mužstva. Po základní části se mohl pochlubit průměrem více než jednoho bodu na utkání a v podobném tempu pokračuje i v současné sezoně.

Pokračování 3 / 4

Jakub Žmola – 19 let

Devatenáctiletý Jakub Žmola se v současné sezoně objevil už ve třech týmech. Nečastěji nastupuje za Spartu v juniorské extralize, hostuje však také v druholigových Litoměřicích a tři utkání sehrál i v nejvyšší soutěži dospělých. V ní debutoval už v minulém ročníku, v němž naskočil do sedmi střetnutí a do statistik si připsal první bod za asistenci. V holešovickém klubu má podepsanou smlouvu do konce sezony.

Foto: Profimedia.cz