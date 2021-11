Mládí vpřed! 17 mladých a talentovaných hráčů, kteří by jednou mohli táhnout Los Angeles Kings

Ještě poměrně nedávno bylo Los Angeles špičkovým týmem. Jenže vítěz Stanley Cupu z let 2012 a 2014 se v minulých pěti sezonách čtyřikrát neprobojoval do play-off, a to je signál, že něco není v pořádku. Možná je čas vsadit na dravé mládí, jako to udělali například v Edmontonu nebo v Torontu. Los Angeles může být mužstvem budoucnosti. Klub má totiž práva na řadu talentovaných hokejistů, kteří vyzrávají v juniorských a univerzitních soutěžích, ve farmářském celku, ale také v evropských ligách. V následujících kapitolách najdete 17 nadaných mladých hráčů, z nichž žádnému není víc než 23 let, kteří by jednou mohli táhnout Kings stejně jako to dnes dělají třeba Anže Kopitar, Alex Iafallo či Drew Doughty.

Jordan Spence – 20 let (Kanada) Narodil se v Austrálii a kromě kanadského má také japonské občanství. Jordana Spenceho draftovalo Los Angeles v roce 2019 až ve čtvrtém kole, ale jak se zdá, byla to trefa do černého. Nevysoký zadák (měří jen 179 centimetrů) strávil uplynulé tři sezony v juniorské lize QMJHL, kde se hned v premiérovém ročníku stal nejlepším nováčkem a v dalších dvou nejlepším obráncem. Na přelomu roku si zahrál na šampionátu dvacítek, kde pomohl reprezentaci javorového listu ke stříbrným medailím, a nyní už se otrkává mezi dospělými ve farmářském celku Ontario Reign v AHL. Největší předností talentovaného beka je rychlost a kreativita. Umí perfektně podporovat útok. Foto: Profimedia.cz

Tobias Björnfot – 20 let (Švédsko) Obránce Tobias Björnfot je jedním z 26 švédských hokejistů, kteří byli draftováni do NHL v roce 2019. V dresu Los Angeles už od té doby naskočil do 52 utkání, v nichž zaznamenal devět bodů. Zlatý a bronzový medailista ze světového šampionátu hráčů do 18 let, který na mistrovství světa juniorů v roce 2020 pomohl reprezentaci Tre Kronor ke třetímu místu, byl před draftem hráčem Djurgardenu a do zámoří se vydal předloni v létě. Björnfot je velmi dobrý bruslař, který umí výborně číst hru a kromě defenzívy dovede také slušně podpořit útok. Je to vůdčí typ a ideální hráč pro přesilovky, fyzicky velice dobře disponovaný borec, který zvládá hrát pod tlakem. Foto: Profimedia.cz

Arthur Kaliyev – 20 let (USA) V minulém ročníku nakoukl útočník Arthur Kaliyev na jeden zápas do NHL a hned v něm dokázal skórovat. V tom současném už je platným členem kádru. Dvacetiletý Američan byl draftován v roce 2019 jako 33. hráč v celkovém pořadí. Skautům Kings na urostlém hokejistovi imponovala pracovitost, bojovnost a excelentní střela zápěstím. Talentovaný borec má v kalifornském klubu podepsanou smlouvu do roku 2024 a trenéři by na jeho výkonech mohli za pár let stavět. Foto: Profimedia.cz

Quinton Byfield – 19 let (Kanada) Kanaďan Quinton Byfield se stal dvojkou loňského draftu poté, co se mu nesmírně povedla sezona v juniorské lize OHL, v níž v dresu celku Sudbury Wolves zaznamenal průměr téměř dvou bodů na utkání. Loni se podílel na zisku zlatých medailí na mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě a letos výrazně přispěl k zisku stříbra. Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 14 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL Převážnou část minulého ročníku strávil ve farmářském týmu Ontario Reigh v soutěži AHL a vedl si tam velmi zdatně, což přimělo trenéry Los Angeles k tomu, aby ho povolali do NHL. V prestižní lize naskočil do šesti střetnutí a zaznamenal jednu asistenci. Téměř dvoumetrový, ale překvapivě velmi obratný a rychlý hromotluk, má nesmírně šikovné ruce a chytrou hlavu. Jeho potenciál by se mohl výrazně projevit už v současném ročníku NHL. Zatím se ale na ledě kvůli zranění neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Alex Turcotte – 20 let (USA) Z páté pozice si poprvé vybírali skauti Los Angeles v draftu roku 2019 a sáhli po americkém centrovi Alexi Turcottovi. Podle mínění řady expertů jde o výjimečného a komplexního hráče. Je rychlý, má perfektní práci s hokejkou a tvůrčí schopnosti. Kromě ofenzivních schopností se umí také efektivně zapojit do ofenzívy. Jeho Achillovou patou je náchylnost ke zraněním. Na NHL v současné době zřejmě ještě není připraven, ale do konce sezony by do prestižní zámořské ligy mohl aspoň nakouknout. Potenciál na to rozhodně má. Foto: Profimedia.cz

Brandt Clarke – 18 let (Kanada) Kdo sledoval v uplynulé sezoně slovenskou nejvyšší soutěž, mohl v ní vidět jednu z pravděpodobných budoucích velkých hvězd NHL. Obránce Brandt Clarke odehrál na hostování za Nové Zámky 26 utkání a posbíral mezi dospělými 15 bodů (5+10). Zlatý medailista z posledního mistrovství světa hráčů do 18 let je ideálním hráčem pro přesilovky a Los Angeles Kings po něm sáhli jako po osmém borci v celkovém pořadí letošního draftu. Momentálně působí v juniorské lize OHL v celku Barrie Colts a drží si průměr více než jednoho bodu na zápas. Foto: Profimedia.cz

Jacob Moverare – 23 let (Švédsko) Třiadvacetiletý levoruký obránce Jacob Moverare byl draftován kalifornským klubem v roce 2016 až ve čtvrtém kole. Po draftu se přesunul za Atlantik, kde působil dva roky v juniorské lize OHL a vedl si velmi dobře. Následně mu Kings umožnili dvě sezony hostovat ve své domovině, kde hájil barvy Frölundy. Od minulého ročníku bojuje o šanci na NHL ve farmářském celku Ontario Reign. Moverare je typem silného, urostlého zadáka, který hraje jednoduše a chytře. Má cit pro hru a poměrně solidní ofenzivní myšlení. Dovede přesně přihrát, je silný v poziční hře. V NHL dosud šanci nedostal, ale je dost pravděpodobné, že v aktuálním ročníku by se mohl premiéry v elitní lize dočkat. Foto: Profimedia.cz

Tyler Madden – 22 let (USA) Americký forvard Tyler Madden byl v roce 2018 vybrán ve třetím kole draftu Vancouverem, v NHL se ale dosud neobjevil a už druhým rokem bojuje o šanci ve farmářském celku Ontario Reign v AHL. Los Angeles získalo jeho práva loni v létě a v klubu má platný kontrakt do roku 2023. Nesmírně šikovný hráč, který na ledě hýří aktivitou a pohybem, má všechny předpoklady pro to, aby se propracoval do prvního mužstva Kings. Madden je nesmírně rychlý a efektivní hokejista. Umí podržet puk i pod tlakem protivníka a jeho přihrávky „mají oči“. Má šikovné ruce a perfektní ofenzivní instinkty. Na přelomu let 2018 a 2019 pomohl americké reprezentaci na mistrovství světa juniorů ke stříbrným medailím. Foto: Profimedia.cz

Lias Andersson – 23 let (Švédsko) V roce 2017 se stal Lias Andersson celkovou sedmičkou draftu, když po něm sáhl New York Rangers, a už v průběhu následující sezony se přesunul ze Švédska do USA. Šikovný útočník pak odehrál v ročníku 2018/19 42 zápasů v NHL a posbíral v nich šest bodů. Účastník mistrovství světa z roku 2018, na němž pomohl reprezentaci Tre Kronor ke zlatým medailím, byl však loni vytrejdován do Los Angeles, kde se zatím hokejově hledá. Předpoklady pro stabilní místo v kádru Kings ale rozhodně má – je to týmový hráč, který maká v každém okamžiku stoprocentně naplno, a aktivně se zapojuje do obranné činnosti. Foto: Profimedia.cz

Blake Lizotte – 23 let (USA) Američan Blake Lizotte je se svými 171 centimetry nejmenším hráčem, který se objevil v dresu Los Angeles od roku 1993, kdy hrál v dresu Kings Corey Millen, jenž měl ještě o tři centimetry méně. Především kvůli svému malému vzrůstu neprošel draftem NHL, ale jak je vidět, skauti si všimli jeho nesmírného hokejového potenciálu a Kings mu nabídli v roce 2019 k podpisu smlouvu, která byla následně prodloužena do roku 2022. Lizotte je považován za hráče s vysokou pracovní morálkou, který se umí obětovat pro tým. Co mu chybí na centimetrech a kilogramech, to dohání rychlostí, obratností a chytrostí. Foto: Profimedia.cz

Mikey Anderson – 22 let (USA) Mikey Anderson je stříbrným a bronzovým medailistou z mistrovství světa juniorů (přičemž jednou vedl tým jako kapitán) a jedním z velkých amerických hokejových talentů. A nenechte se splést tím, že v roce 2017 šel v draftu NHL na řadu až jako 103. hráč v celkovém pořadí. Talentovaný obránce hrál v minulých sezonách v juniorské lize NCAA a v ročníku 2019/20 se poprvé objevil mezi dospělými ve farmářském celku Reign v Ontariu a kvalitními výkony si vysloužil pozvánku do NHL. V prestižní zámořské lize má na kontě už přes sedmdesát utkání. Foto: Profimedia.cz

Carl Grundström – 23 let (Švédsko) Švédský forvard Carl Grundström umí hrát pěkně tvrdě do těla. I proto si ho zřejmě vybrali skauti Los Angeles v draftu v roce 2016. Na řadu šel jako 57. v celkovém pořadí, ale další dva roky ještě strávil ve své domovině a s Frölundou vybojoval švédský titul. Do zámoří zamířil v roce 2018 a rychle si ve farmářském celku řekl o pozvánku do kádru Kings. Dodnes v něm odehrál už skoro 90 utkání. V létě mu vyprší stávající kontrakt, ale velmi pravděpodobně klub neopustí a podepíše novou smlouvu. Grundström je nesmírně pracovitý a týmový hráč, který je rozeným bojovníkem, jenž nevynechá jediný souboj a není líný na krok. Je výborný na oslabení, dobře čte hru, odvádí skvělou práci u mantinelů. Foto: Profimedia.cz

Kale Clague – 23 let (Kanada) Třiadvacetiletý Kanaďan Kale Clague už má na kontě několik výrazných týmových i individuálních úspěchů. Je to zlatý a stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů a vítěz prestižní juniorské ligy WHL. V sezoně 2017/18 byl zvolen nejlepším obráncem této soutěže a odnesl si Bill Hunter Trophy, když zaznamenal během ročníku průměr více než jednoho kanadského bodu na utkání. Je to typ moderního ofenzivního beka, který je rychlý, dynamický, skvěle bruslí a umí to s pukem na hokejce jako málokdo. Především má vynikající cit pro přihrávku, je nesmírně kreativní, ale dokáže také přesně vystřelit. Není to ovšem žádný jemnostpán. Když na to přijde, dovede být pořádně tvrdý. Los Angeles si ho vybrali v draftu roku 2016 jako 51. hráče v celkovém pořadí a dosud za Kings odehrál 31 zápasů. V aktuálním ročníku odehrál devět zápasů a zaznamenal v nich pět asistencí. Foto: Profimedia.cz

Akil Thomas – 21 let (Kanada) Útočník Akil Thomas je úlovkem Los Angeles z draftu v roce 2018. Kings si ho vybrali jako 51. hráče v celkovém pořadí. Před startem draftu však odborníci předpokládali, že půjde na řadu už v prvním kole. Na skauty klubu zapůsobily především jeho výkony v ročníku 2017/18, kdy v průměrném juniorském celku Niagara IceDogs v soutěži OHL nastřílel v 68 zápasech 22 gólů, k nimž přidal 59 nahrávek. Dalších 11 bodů (5+6) zaznamenal v deseti duelech v play-off. V roce 2017 se podílel na vítězství Kanady na Memoriálu Ivana Hlinky, dvakrát si zahrál na světových šampionátech hráčů do 18 let a loni pomohl reprezentaci javorového listu k juniorskému mistrovskému titulu. Thomas je rychlým bruslařem a vynikajícím nahrávačem. Často nesobecky dává přednost asistenci před střelou na branku. V aktuálním ročníku zatím neodehrál kvůli zranění ani jedno utkání. Foto: Profimedia.cz

Gabriel Vilardi – 22 let (Kanada) Hokejoví odborníci pasovali před draftem v roce 2017 Gabriela Vilardiho na čtvrté místo v celkovém pořadí, nakonec šel na řadu „až“ jako jedenáctý. Přesto má možná větší šanci, že se v NHL prosadí, než někteří hráči, kteří byli vybráni před ním. Dřímá v něm obrovský talent. Především je na svůj věk nesmírně klidný a v žádné situaci nezmatkuje. Dokáže správně analyzovat dění na ledě a většinou se správně rozhodne, co je třeba udělat. Je skvělý ve hře dopředu i v defenzívě, umí to s pukem. V minulé sezoně odehrál 54 zápasů a posbíral do statistik 23 bodů (10+13), v té současné má na kontě sedm utkání. Jednou by možná mohl patřit k tahounům týmu. Foto: Profimedia.cz

Rasmus Kupari – 21 let (Finsko) Jednadvacetiletý centr Rasmus Kupari byl draftován v roce 2018 jako dvacátý hráč v celkovém pořadí. Ještě než se tak stalo, už naskakoval na led mezi dospělými ve finské nejvyšší soutěži a v 39 zápasech v dresu Kärpätu Oulu nasbíral do statistik 14 bodů za čtyři góly a osm asistencí. Přestože uspěl v draftu, do zámoří se nehrnul a krájel led mezi mantinely na domácích kluzištích. Až v sezoně 2019/20 se objevil za Atlantikem a působil ve farmářském celku Ontario Reign. Kupari zaujal skauty Kings rychlostí, výbušností a skvělým bruslením. S pukem na hokejce to opravdu umí a v ofenzívní činnosti je nesmírně nebezpečný. Experti o něm mluví a píšou jako o mixu jeho krajanů - Jesseho Puljujärviho a Sebastiana Aha. V aktuálním ročníku už má pevné místo v kádru Kings. Foto: Profimedia.cz