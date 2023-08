Mladí ve Spartě nehrají. 4 hráči, kteří si letos (zatím) téměř neškrtli

Adam Karabec – 20 let

Tak nějak se čekalo, že v této době bude už o hodně dál. Jenže Adam Karabec neměl pod koučem Brianem Priskem dobrou pozici už loni a moc se toho nezměnilo ani letos. Dvacetiletý záložník, který býval považován za letenský klenot, dosud v lize naskočil jen do dvou zápasů, pokaždé navíc jen coby střídající hráč. Nebylo by pro něj lepší hostování?