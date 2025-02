Mládí v akci. 3 teenageři Slavie, kteří zasáhli do utkání proti Táborsku

Mikuláš Konečný (18 let)

V lize odehrál za Slavii na podzim devět minut proti Karviné, přesto v lednu naskočil do základní sestavy utkání Evropské ligy proti Soluni. Byla to ostrá premiéra, po které osmnáctiletý bek dostal další pořádnou šanci v pohárovém utkání proti Táborsku. Mikuláš Konečný byl na place 56 minut, pak jej nahradil Igoh Ogbu.