Mladí snajpři. 5 hráčů, kteří dali 50 gólů v Premier League ještě před 23. narozeninami

Dravé mládí. Tahle charakteristika přesně sedí na hráče, kteří se ženou hlava nehlava za balonem, aby dali gól. Pouze pěti fotbalovým personám se podařilo nasázet do 23. narozenin v anglické Premier League 50 gólů, což je obdivuhodný výkon. Kdo tento statistický milník dokázal překonat tak brzy, zjistíte v následujících kapitolách.

Když v roce 2003 přivedl trenér Manchesteru United Alex Ferguson za směšných 12,24 milionu liber ze Sportingu Lisabon na Old Trafford mladého útočníka Cristiana Ronalda, málokdo asi tušil, že se z něho jednou stane klubová legenda a zároveň jeden z nejlepších fotbalistů všech dob.

Místo toho, aby seděl na lavičce nebo jen epizodně nastupoval v dresu Blues, dostával v Evertonu maximální prostor ukázat, co v něm vězí. A že toho bylo opravdu dost. Během 31 ligových zápasů v sezoně 2013/14 nasázel soupeřům 15 gólů.

Zatím posledním členem elitních střelců, kterým se podařilo nasázet 50 ligových branek ještě před dovršením 23. narozenin, se stal v listopadu roku 2015 během střetnutí Evertonu s Aston Villou Romelu Lukaku. Protože v nabitém kádru Chelsea nezískal tehdy stálé místo, pustili ho ze Stamford Bridge nejdříve na hostování do West Bromwiche a později do Evertonu. A dobře udělali.

Anglický útočník Wayne Rooney naskočil do Premier League jako sedmnáctiletý teenager v sezoně 2002/03 v dresu Evertonu. Během dvou ročníků nastřílel 15 ligových gólů, kterými na sebe výrazně upozornil legendárního kouče Alexe Fergusona, jenž v roce 2004 přivedl devatenáctiletého mladíčka na Old Trafford.

2. Michael Owen (Liverpool) - 20 let, 255 dní

Michael Owen vlétl na profesionální fotbalovou scénu jako teenager na konci 90. let minulého století. Už v debutovém utkání zaznamenal premiérový gól za Reds a během prvních dvou sezon jich nastřílel šestačtyřicet. Dodnes je třetím nejmladším střelcem v historii klubu. První branku vstřelil ve věku 17 let a 144 dnů.

Mnoho fanoušků Liverpoolu nemůže Michaelovi Owenovi zapomenout, že se po ročním angažmá v Realu Madrid nevrátil zpátky na Anfield Road. To, že zamířil do Newcastlu, by mu nejspíš odpustili, ale že od roku 2009 strávil tři sezony v Manchesteru United, se dá překousnout jen těžko.

Jenže když někdejší zázračné dítě anglického fotbalu hrálo v rudém dresu Liverpoolu, fanoušci ho doslova zbožňovali. Z historie už nikdo nevymaže jeho 158 gólů, které za Reds nastřílel, a jež ho řadí na deváté místo v historické tabulce klubu. Prvních padesát zvládl ještě před 21. narozeninami.

