Mladí a talentovaní. 6 posledních českých hokejistů, kteří se stali nejlepšími nováčky extraligové sezony

Každý rok je v rámci prestižní ankety Zlatá hokejka oceněn i nejlepší nováček sezony. V roce 2012 zvítězil v hlasování Tomáš Hertl, o pět let později Martin Nečas a v roce 2022 jeden z mála cizinců - Miloš Kelemen. Kterých šest talentovaných ČESKÝCH hráčů se radovalo z vítězství v této kategorii naposled, to zjistíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 2019: Jan Bednář (Karlovy Vary) Jan Bednář poprvé naskočil do české nejvyšší soutěže dospělých už v sezoně 2018/19, kdy odchytal deset utkání v základní části a pět dalších v baráži. Byl v nich natolik dobrý, že si vysloužil ocenění pro nejlepšího extraligového nováčka. V dalším ročníku jich zvládl třináct, načež byl draftován do NHL ve čtvrtém kole Detroitem. Než se v sezoně 2020/21 rozběhly zámořské soutěže, zůstal doma a za Karlovy Vary odchytal pět střetnutí. Pak se vydal za Atlantik, kde působil v juniorské soutěži QMJHL. V ročníku 2021/22 si vedl skvěle a dostal se do druhého All-Star týmu ligy. Tady věří českým talentům. 7 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Uplynulé dvě sezony už chytal mezi dospělými ve farmářských týmech Detroitu, převážně však v soutěži ECHL. Vedl si velmi dobře a naznačil, že dveře do NHL by nemusel mít navěky uzavřené. Smlouvu s Red Wings měl uzavřenou do června tohoto roku, po jejím vypršení se na rok upsal finskému Ässätu Pori. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 2020: Stanislav Svozil (Kometa Brno) Obránce Stanislav Svozil byl v roce 2021 nejvýše postaveným Čechem v draftu NHL. Po přerovském rodákovi sáhl ve třetím kole Columbus a možná k tomu přispěl i fakt, že talentovaný zadák získal v roce 2020 ocenění pro nejlepšího tuzemského nováčka extraligové sezony. Na přelomu let 2022 a 2023 byl kapitánem stříbrného českého celku na mistrovství světa juniorů a na medaili se podílel osmi body (1+7) v sedmi zápasech. Vědí, jak chutná NHL. 14 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu Tvrdý pracant, jenž má hokejové geny po otci i dědovi, kteří oba hrávali za Přerov, má nyní za sebou už čtyři sezony v zámoří i debut v NHL, kde zatím odehrál dvě utkání. S Blue Jackets má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026. Sezonu 2024/25 odehrál ve farmářském celku Cleveland Monsters v soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 2021: David Jiříček (HC Plzeň) Po čtyřech letech čekání měla v roce 2022 Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Po skončení sezony byl členem seniorské reprezentace, která přivezla bronz z mistrovství světa. Jejich sen je o kousek blíž. 11 českých hokejistů, kteří prošli letošním draftem NHL Zámořští skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V ročníku 2022/23 hrál převážně ve farmářském celku v soutěži AHL a v dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. V další sezoně už dostával podstatně více příležitostí v NHL, ale na startu minulého ročníku se neprotlačil do kádru prvního týmu a skončil ve farmářském celku. V Columbusu pak s ním přestali počítat a v listopadu byl vyměněn do Minnesoty, v jejímž dresu ale odehrál jen šest utkání a jinak působil pouze v soutěži AHL, kde také sezonu zakončil kvůli zranění. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 2023: Eduard Šalé (Kometa Brno) Brněnský odchovanec Eduard Šalé byl vybrán Seattlem jako 20. v celkovém pořadí a stal se nejvýše postaveným Čechem v draftu roku 2023. Už v ročníku 2021/22 se poprvé objevil v seniorské extralize – odehrál deset utkání a posbíral tři body za dva góly a nahrávku. V tom následujícím už byl plnoprávným členem sestavy. Nastoupil do 43 střetnutí v základní části a na kontě měl 14 bodů (7+7). Dalších šest utkání přidal v play-off a získal ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže. 6 nejlepších extraligových nováčků, kteří později řádili v NHL. Zařadí se mezi ně i Šalé? V sezoně 2023/24 hrál v zámořské juniorské soutěži OHL. Začínal v celku Barrie Colts, v lednu pak byl vytrejdován do klubu Kitchener Rangers. Na světovém šampionátu juniorů na přelomu let 2022 a 2023 roku se zapsal do statistik šesti body za gól a pět nahrávek a přispěl k zisku stříbrných medailí. O rok později se podepsal pod bronz sedmi body (3+4) v sedmi zápasech a letos přivedl jako kapitán dvacítku k dalšímu bronzu. I když mohl ještě hrát v juniorské soutěži, nastupoval v minulé sezoně mezi dospělými v AHL a vedl si tam opravdu skvěle. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 2024: Daniel Král (Bílí Tygři Liberec) Havlíčkobrodský odchovanec Daniel Král přišel do Liberce už jako teenager a prošel dorosteneckým i juniorským týmem. Extraligovou premiéru v dresu Bílých Tygrů si odbyl v sezoně 2022/23 a od té doby až do konce ročníku 2024/25 odchytal přes pět desítek zápasů a třikrát nastoupil v play-off. Když v sezoně 2023/24 nebyl v klubu Petr Kváča, plnil roli brankářské jedničky, a dělal to tak dobře, že získal ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže. Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů v roce 2023 se nedávno domluvil na nové smlouvě s Karlovými Vary, jimž se upsal na jeden rok. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 2025: Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice) Uplynulé tři roky odehrál obránce Tomáš Cibulka v zámoří, konkrétně v juniorské lize QMJHL. Prošel si mládežnickými reprezentačními výběry, v roce 2024 se podílel na mistrovství světa dvacítek na zisku bronzových medailí a v minulém ročníku sbíral první zkušenosti v české extralize. Vedl si nadmíru dobře a patřil k objevům soutěže. Rodák z Českých Budějovic a odchovanec Motoru se zapsal do statistik 20 body v 43 zápasech základní části, sedm bodů za asistence pak nasbíral v devíti duelech ve vyřazovacích bojích. Kromě toho, že získal ocenění pro nejlepšího nováčka extraligy, dočkal se i premiéry v seniorském národním týmu. Foto: Profimedia.cz