Mladí a talentovaní. 10 hokejistů, kteří se od roku 2012 stali nejlepšími českými juniory sezony

Jednou by možná Tomáš Hertl mohl anketu Zlatá hokejka vyhrát, ale v éře Davida Pastrňáka to má těžké. Když odcházel v roce 2013 ze Slavie do San Jose, měl za sebou premiérovou účast na světovém šampionátu a také vizitku nejlepšího českého juniora roku. Nyní ho v NHL čeká už jedenáctá sezona a patří k velkým osobnostem soutěže.

Anketa Zlatá hokejka nezná v posledních letech jiného vítěze než Davida Pastrňáka. Do draftu NHL šel ve stejném roce jako Jakub Vrána, do elitní zámořské ligy se ale prosadil dříve a už v ročníku 2014/15 odehrál za Boston 46 zápasů, ve kterých posbíral 27 bodů. Nyní je z něho jedna z největších osobností a také nejlepších střelců soutěže.

David Jiříček (2021)

Po čtyřech letech měla loni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže.

Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Na konci roku 2021 odjel na mistrovství světa juniorů, kde si však hned v prvním střetnutí vážně poranil kolenní vazy a musel na operaci.

Do konce sezony se už na ledě neobjevil. Přesto skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. Převážně hrál ve farmářském celku v soutěži AHL. V dresu Blue Jackets zatím naskočil pouze do čtyř utkání.

