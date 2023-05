Mladí a perspektivní. 5 hráčů Sparty, kteří se mohou vrátit z hostování zpátky na Letnou

Šikovný záložník loni odehrál parádní ročník v Teplicích. V létě dostal šanci ve Spartě a dokonce se probojoval do prvního kádru Pražanů. Jenže na podzim zasáhl jen do pěti ligových duelů a v zimě odešel hostovat do Olomouce. Zabojuje pak ještě jednou o místo ve Spartě?

Za Spartu si už v lize zahrál, naposledy to bylo ovšem v ročníku 2020/21. Hostoval taky v Jablonci, Mladé Boleslavi a nyní je druhým rokem v Liberci. Pod Ještědem hraje pravidelně, patří k oporám Slovanu a dokonce se dostal i do reprezentace. Čtyřiadvacetiletý obránce se hlásí o místo ve Spartě.

Matěj Polidar – 23 let (FJ Jablonec)

Matěj Polidar, jenž do Sparty přišel z Příbrami, odehrál během dvou let na Letné 14 ligových zápasů. Nastupoval v ofenzivě i obraně, loni v létě se ale do sparťanského kádru nevešel a zamířil hostovat do Jablonce. Severočechům se letos sice příliš nevede, zato Polidar předvádí dobré výkony a na kontě má už sedm branek. Zkusí to ještě ve Spartě?

