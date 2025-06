Mladí a (ne)perspektivní. 5 hráčů Sparty do 23 let, jimž končí hostování v jiných klubech. Vrátí se na Letnou?

Pražská Sparta má za sebou nepovedenou sezonu. Na Letné se chystají přebudovat tým a zvýšit v něm konkurenci. Mohlo by se to týkat i hráčů, kterým za pár dnů skončí hostování v jiných klubech a vrátí se na Letnou.



Část 1 / 6



Sparta má poměrně široký kádr, ve kterém není místo pro všechny. Řada hráčů proto působí na hostování v jiných klubech. V sezoně 2024/25 se to týkalo i pěti mladíků, kterým nyní není víc než 23 let. Na konci června jejich hostování skončí. Vrátí se pak na Letnou? O kom je řeč, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 Václav Sejk – 23 let (FC Famalicao) Václav Sejk fotbalově vyzrával v Teplicích a později ve Spartě. Zatímco v dresu severočeského klubu si zahrál v nejvyšší soutěži už v sezoně 2021/22 coby hostující hráč, na debut v rudém dresu pražského klubu si musel počkat do startu sezony 2023/24. Mezitím byl na hostování v Jablonci a nesmírně se mu tam dařilo. Ve 30 ligových zápasech v ročníku 2022/23 nasázel sedm branek a k nim přidal tři nahrávky. 6 týmů, které nikdy nesestoupily z české první ligy. Ani tato sezona nic nezměnila Na Letné si od talentovaného forvarda hodně slibovali, ale velké naděje nenaplnil, proto jej z pražského klubu pustili loni v létě na roční hostování s opcí na pozdější přestup do polského Zaglebie Lubin. Tam se mu poměrně dařilo – odehrál 16 ligových zápasů a na kontě měl jeden vstřelený gól a asistenci. V lednu byl odeslán na novou adresu, konkrétně do portugalského klubu Famalicao, kde zvládl v jarní části sezony 16 utkání, dal tři branky a na dvě nahrával. V národním týmu do 21 let nosí kapitánskou pásku – za „lvíčata“ odehrál 35 zápasů a nastřílel v nich 12 branek. Dostane teď konečně pořádnou šanci na Letné? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Kryštof Daněk – 22 let (LASK Linec) Záložník Kryštof Daněk se na prvoligovém pažitu objevil už v ročníku 2019/20, když mu bylo teprve sedmnáct let. V dresu Sigmy Olomouc odehrál tři utkání a zaznamenal jednu asistenci. Od další sezony už dostával o hodně větší prostor. V ročníku 2021/22 naskočil do 29 ligových zápasů a vstřelil dvě branky, načež si vysloužil přestup do Sparty. V premiérové sezoně odehrál na Letné 27 utkání – zpočátku býval členem základní sestavy, ale později už chodil na hřiště jen z lavičky. 9 odchovanců Brna, kteří hráli v nedávné minulosti na Letné. Sparta byla pro mnohé zakletým klubem Protože se předloni v létě nevešel do kádru kouče Briana Priskeho, byl zapůjčen do Pardubic, jimž pomohl osmi góly v 25 zápasech se záchranou mezi elitou. Po návratu na Letnou sice v podzimní části nedávno skončené sezony odehrál devět utkání, ale jeho herní vytížení bylo malé, a tak byl vyexpedován v zimě na hostování do rakouského Lince, za který zvládl odehrát 14 střetnutí, dal gól a na tři další nahrál. V pražském klubu má podepsanou smlouvu ještě na jeden rok. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Michal Ševčík – 22 let (FK Mladá Boleslav) V sezoně 2022/23 byl Michal Ševčík kometou na prvoligovém nebi. V té době dvacetiletý ofenzivní záložník zářil v dresu Zbrojovky – ve 34 zápasech nasázel devět gólů a na dalších šest přihrál. Pádu do druhé ligy však ani jeho nadprůměrné výkony nezabránily. Jak se předpokládalo, Brněnští ho neudrželi a předloni v létě ho prodali na Letnou. Nebyl by to špatný tým. Takto by vypadala jedenáctka z hráčů, kteří nyní hostují ze Slavie v jiných klubech Bývalý trenér Brian Priske však mladého borce posílal na hřiště v nejvyšší soutěži jen sporadicky jako střídajícího hráče a více hrál v B týmu ve druhé lize. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale na soupisku pro sezonu 2024/25 se nevešel a byl uvolněn na roční hostování do druholigového Norimberku. Ve smlouvě o pronájmu byla také opce na případný přestup. Z něj ale nic nebude, protože Ševčík v Německu prakticky nehrál a v lednu zamířil na další hostování, tentokrát do Mladé Boleslavi. Tam už to bylo s jeho vytížením o něco lepší, ale zda dostane novou příležitost na Letné, je velkou otázkou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Ondřej Kukučka – 21 let (1. FC Slovácko) Loni v březnu oslavil Ondřej Kukučka dvacáté narozeniny coby hráč Pardubic, kde byl na hostování z pražské Sparty, a kde si odbyl prvoligovou premiéru. V barvách východočeského klubu odehrál v předminulém ročníku 16 střetnutí a ukázal, že jednou by se mohl protlačit do letenského kádru. V sezoně 2024/25 to ale nebylo, protože mladý talent zamířil na začátku loňského září na další hostovačku, tentokrát do Slovácka. 5 českých stoperů z Chance ligy, kteří nemají víc než 20 let a mají nakročeno k úspěšné kariéře V novém působišti se poprvé dostal do hry na konci září a než skončila jarní část ročníku, naskočil do 22 ligových střetnutí, z toho jen jednou nebyl v základní sestavě a většinou odehrál celých 90 minut. Na začátku listopadu vstřelil svou první (a jedinou) branku v nejvyšší soutěži, kterou zařídil domácí výhru nad Plzní (1:0) a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Portál TransferMarkt odhaduje aktuální cenu mladého talentu na 15 milionů korun. Už nyní je však jisté, že šanci na Letné v příštím ročníku opět nedostane, protože od začátku července mu začíná další hostování, tentokrát v Bohemians. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Adam Karabec – 21 let (Hamburk) Záložník Adam Karabec oslaví na začátku července dvaadvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Školáci v první lize. 18 nejmladších fotbalistů, kteří od roku 2000 hráli v nejvyšší české soutěži Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2026, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí pět milionů eur, tedy přes 120 milionů korun. Už nějaký čas je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. Na začátku loňských prázdnin bylo rozhodnuto, že zamíří do zahraničí, ale z Letné ho pustili pouze na roční hostování do Německa, kde měl pomoci Hamburku k postupu z druhé ligy do Bundesligy, což se podařilo. Během sezony nastupoval pravidelně, odehrál 31 utkání, dal tři góly a zaznamenal čtyři asistence. Německý klub má opci na přednostní odkup, jenže cena za českého reprezentanta je pro klub údajně příliš vysoká. Foto: Profimedia.cz